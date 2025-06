La cultura della bici che coinvolge piccoli e grandi per esplorare, insieme, le bellezze di un territorio. Ottima riuscita per la ciclopasseggiata organizzata dallo storico Bici Club di San Vito dei Normanni nella soleggiata mattina del 2 giugno scorso con la preziosa collaborazione, negli ultimi due anni, della Scuola Calcio San Vito.

“La scoperta del mondo parte dalla bicicletta”: è il motto che ha ispirato la nona edizione dell’evento seguendo bei percorsi cicloturistici alla volta dell’agro sanvitese. Del resto è questo l’obiettivo che l’associazione ciclistica Bici Club porta avanti fin dalla sua nascita nel 1982: la cultura dei pedali come valore, come incentivo alla salute e alla sostenibilità, come percorso dentro se stessi e nella natura che si può esplorare in modo diretto. Tutto all’insegna della condivisione e del senso di comunità attiva.

“Lavorare insieme significa vincere insieme”, i membri del Direttivo così hanno voluto ringraziare sui canali social partecipanti, sponsor e operatori della sicurezza. “Siamo molto soddisfatti. L’evento è stato un successo anche quest’anno – si legge nella nota stampa Bici Club – abbiamo registrato una grande presenza da parte della cittadinanza nonostante fosse il 2 giugno, Festa della Repubblica e giornata all’insegna dei primi caldi che portano verso il mare. C’è stata una risposta molto positiva e ci rendiamo conto che questa ciclopasseggiata è molto sentita e attesa”.

L’evento, gratuito per consentire la libera partecipazione di tutti, ha previsto una riffa per i bambini e, a fine percorso, un meritato punto ristoro in Villa Comunale tra musica e intrattenimento – “Il direttivo si impegna tutti gli anni per ideare nuovi tragitti – si legge ancora – Quest’anno siamo partiti dalla Piazza per attraversare il grande parco del Castello d’Alceste, poi da via Francavilla verso contrada Veneri. Lì abbiamo costeggiato le tenute dell’omonima azienda agricola e i bambini hanno potuto ammirare la bellezza della fattoria, gli animali e tutto quello che riguarda il mondo antico delle masserie ancora funzionanti. Abbiamo poi proseguito per contrada Cardillicchio fino ad immetterci sulla strada del ritorno e giungere alla Villa Comunale. Abbiamo iniziato e concluso nel verde”.

La ciclopasseggiata Bici Club giungerà al suo decimo anno l’anno prossimo. “Cerchiamo di mantenere quanto più vivo possibile quest’evento, è un’esperienza fatta di una importante partecipazione collettiva – concludono i dirigenti – Vedere la gioia negli occhi dei bambini, lo stupore di piccoli e grandi nello scoprire zone che magari non conoscevano ci spinge a fare sempre meglio. Speriamo possano continuare le belle soddisfazioni così come è stato fino ad ora”.