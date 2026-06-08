Marco Ruggiero è il nuovo sindaco di San Vito dei Normanni al termine di un ballottaggio combattuto fino all’ultimo voto contro Giacomo Viva.

Secondo i dati definitivi dello scrutinio, il candidato sostenuto da Attiva San Vito, Prossima, Partito Democratico, Avanti-PSI e Movimento 5 Stelle ha conquistato la vittoria con 4.658 preferenze, attestandosi poco oltre il 51,48 per cento dei consensi.

Una distanza contenuta in poco meno di 300 voti ma sufficiente a consegnare al centrosinistra la guida dell’amministrazione comunale per i prossimi cinque anni.

Già nelle scorse settimane il primo turno aveva evidenziato un sostanziale equilibrio tra Ruggiero e Viva, protagonisti di una sfida che aveva lasciato fuori dalla corsa la sindaca Silvana Errico, fermatasi intorno al 25 per cento. Proprio la redistribuzione di quei voti si è rivelata uno degli elementi decisivi del secondo turno.

In città il clima è quello dei grandi appuntamenti. Nelle sedi e nei punti di ritrovo della coalizione che sostiene Ruggiero sono iniziati i festeggiamenti ancora prima della conclusione formale delle operazioni di scrutinio. Militanti, sostenitori ed esponenti politici del campo progressista seguono gli ultimi aggiornamenti con crescente entusiasmo, convinti che il risultato sia ormai consolidato.

Sul fronte opposto, Giacomo Viva, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia e dalle liste civiche della coalizione di centrodestra, si è prontamente congratulato con il suo avversario.

San Vito dei Normanni avrà dunque un nuovo sindaco e il centrosinistra può festeggiare una delle affermazioni più significative di questa tornata amministrativa in provincia di Brindisi.