L’elezione di Marco Ruggiero a Sindaco di San Vito dei Normanni rappresenta un risultato storico non solo per la comunità sanvitese, ma per l’intero Movimento 5 Stelle della provincia di Brindisi.

Marco è stato il primo consigliere comunale del Movimento 5 Stelle eletto nella nostra provincia e oggi diventa anche il primo Sindaco espressione del Movimento 5 Stelle nel territorio brindisino. Un traguardo che premia anni di impegno, coerenza, presenza costante tra i cittadini e capacità di costruire un progetto politico credibile e inclusivo.

A nome del Movimento 5 Stelle provinciale desidero rivolgere il più sincero ringraziamento a tutti i cittadini che hanno creduto in Marco, che lo hanno sostenuto e accompagnato in questo percorso, consentendo la nascita di una nuova stagione amministrativa per San Vito dei Normanni.

Un ringraziamento va anche alle forze politiche e civiche della coalizione che hanno prima condiviso e poi sostenuto con determinazione questa candidatura: Prossima, Attiva San Vito, Partito Democratico e Avanti San Vito. La loro collaborazione ha dimostrato che, quando si mettono al centro i bisogni della comunità e la qualità delle persone, è possibile costruire un progetto vincente e capace di guardare al futuro.

Un valore particolare assume il ruolo svolto dai giovani. Questa vittoria parla anche la loro lingua, quella dell’entusiasmo, della partecipazione e della voglia di mettersi in gioco per il bene comune. Ne sono testimonianza l’elezione in Consiglio Comunale di due giovani consiglieri del Movimento 5 Stelle, Silvia Di Dio e Sergio Pagliara, che rappresentano una nuova generazione di amministratori preparati, competenti e profondamente legati al proprio territorio.

A Marco, a Silvia, a Sergio e a tutta la squadra che li ha sostenuti auguro buon lavoro. Sono certo che sapranno onorare la fiducia ricevuta con impegno, trasparenza e spirito di servizio, dimostrando che una politica fatta di ascolto, partecipazione e competenza può davvero cambiare le comunità.

Oggi festeggiamo una vittoria importante. Da domani, con ancora maggiore responsabilità, saremo al fianco della nuova amministrazione per contribuire alla crescita e allo sviluppo di San Vito dei Normanni.

Ruggiero Valzano

Coordinatore Provinciale Movimento 5 Stelle Brindisi