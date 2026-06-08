La vittoria di Marco Ruggiero a San Vito dei Normanni è una bellissima notizia per tutta la nostra comunità politica e per il campo progressista.

Conosco Marco da tanti anni: ha sempre messo al centro passione, competenza, ascolto e spirito di servizio. Nel 2015 è stato il primo consigliere comunale del Movimento 5 Stelle eletto nella provincia di Brindisi e da allora non ha mai smesso di lavorare con serietà per la sua comunità.

Oggi quel percorso viene premiato con l’elezione a sindaco della sua città.

Questa vittoria racconta la forza di un progetto credibile, radicato sul territorio e vicino ai bisogni reali delle persone. Racconta la possibilità di costruire una nuova classe dirigente fatta di giovani amministratori preparati, concreti e capaci di unire.

Con la vittoria di Marco, San Vito dei Normanni entra a far parte delle amministrazioni progressiste della provincia di Brindisi, rafforzando un modello di governo fondato su partecipazione, giustizia sociale e tutela dei beni comuni.

A Marco rivolgo le mie più sincere congratulazioni e il mio augurio di buon lavoro.

Da oggi inizia la sfida più importante: trasformare la fiducia dei cittadini in risultati concreti per San Vito.

Buon lavoro, Sindaco!

Ufficio Stampa On. Valentina Palmisano – Parlamento Europeo