Nell’incontro in Prefettura, alla presenza da remoto dell’Assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia, la FP CGIL Brindisi ha ribadito con fermezza le proprie richieste:

Proseguire nella trasformazione in full Time del personale ausiliariato ancora in regime di part time, trasformazione dei 18 part-time oggi in servizio al CUP in full time attraverso il finanziamento delle Prese in Carico e chiarezza su CUP e 118.

Ad oggi registriamo poche risposte concrete da parte di ASL Brindisi e Sanità Service Brindisi.

La CGIL Brindisi chiede formalmente una relazione economica dettagliata: se esiste un risparmio di spesa o un positivo di bilancio, quelle risorse devono essere reinvestite nei servizi di Sanità Service sul territorio.

Durante il confronto è stato rappresentato che alcune decisioni legate a nuovi interventi economici risultano al momento condizionate dalla definizione del bilancio regionale. Secondo quanto comunicato, prima della conclusione di tale procedura, prevista non prima del 30 aprile, l’ASL non potrà assumere impegni di spesa su alcune delle questioni sollevate.

La FP CGIL, tuttavia, ha evidenziato con chiarezza che i lavoratori non possono continuare a subire le conseguenze di queste tempistiche e dei ritardi legati ai passaggi amministrativi. Per questo motivo il sindacato ha richiesto formalmente all’azienda un riscontro scritto sul bilancio aziendale della Sanitaservice, al fine di verificare se già allo stato attuale esistano le condizioni economiche per intervenire su diverse criticità organizzative e contrattuali più volte segnalate nei servizi.

Secondo la FP CGIL, infatti, il bilancio aziendale potrebbe già consentire di affrontare e risolvere almeno parte delle problematiche evidenziate dai lavoratori, senza dover necessariamente attendere ulteriori passaggi legati al bilancio regionale. Per il sindacato è quindi fondamentale fare piena chiarezza sui dati economici della società, così da comprendere concretamente quali interventi possano essere attivati nell’immediato a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

Nel frattempo, è stato comunicato che entro una settimana dovrebbe essere trasmesso alle organizzazioni sindacali un riscontro scritto sui dati richiesti, mentre è stato fissato un nuovo incontro per il giorno 20 del mese corrente, occasione nella quale si tornerà a discutere nel merito delle problematiche evidenziate.

La FP CGIL BRINDISI continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione e a sostenere con determinazione le rivendicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori della Sanitaservice, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e garantire servizi pubblici sempre più efficienti per i cittadini

Brindisi, 5 marzo 2026

Luciano Quarta – Segretario Generale FP CGIL BRINDISI