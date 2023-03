Il Presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia Mauro Vizzino, insieme al consigliere regionale Maurizio Bruno, ha incontrato una delegazione di ex lavoratori della Sanitaservice di Brindisi guidata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Vizzino e Bruno hanno espresso piena solidarietà agli ex dipendenti della Sanitaservice che hanno manifestato stamattina davanti alla sede della Regione Puglia.

La richiesta, come è noto, è di ottenere da Sanitaservice di Brindisi la soluzione del problema della stabilizzazione per gli ex dipendenti, esattamente come è accaduto a Taranto con la locale Sanitaservice.

Il Presidente Vizzino ha immediatamente contattato il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro il quale ha convocato un incontro per martedì 7 marzo alla presenza del direttore generale f.f. dell’Asl di Brindisi Andrea Chiari e dell’amministratore unico della Sanitaservice di Brindisi Francesco Pasanisi Zingarello. Il tutto, con il chiaro intento di verificare ogni possibile soluzione al problema delle richieste di stabilizzazione dei lavoratori interessati.