E’ stato rinviato l’incontro che secondo roboanti repliche giornalistiche dell’A.U. di Sanitaservice Asl Brindisi avrebbe risolto tutti i problemi della società in house.

L’A.U. si era detto stupito della nota stampa che denunciava la situazione di caos organizzativo che imperversa nella Società dichiarando che avrebbe risolto tutto in una riunione fiume dove si sarebbe discusso di tutte le problematiche, come se fossero poche e facilmente risolvibili. Peccato però che nell’oggetto della convocazione non fossero presenti più della meta delle criticità denunciate dalla scrivente organizzazione.

Non vorremmo mai che l’incapacità di entrare nel merito ed affrontare le problematiche denunciate da tutte e tre le sigle confederali firmatarie, riguardanti diverse sofferenze dei 1200 dipendenti, non sia frutto dei molteplici impegni professionali esterni ricoperti dall’amministratore Unico.

Continuano a mancare o a essere evasive le risposte dell’Amministratore su diverse importanti questioni fondamentali per il benessere di lavoratrici e lavoratori, e migliorare l’organizzazione del lavoro di Sanitaservice tutelando gli interessi del personale e dell’ utenza, andiamo per ordine:

– trasformazione in contratto Full-time di lavoratrici e lavoratori in Part-Time(involontari).

– Assegnazioni illegittime di postazioni CUP.

– Assunzioni per sostituzioni di assenze lunghe.

– Organizzazione servizio emergenza urgenza 118 e trasformazione a full-time tutto il personale in servizio.

– Sicurezza personale portierato, spesso scoperto da presenza di vigilanza armata.

– Straordinario e Pronte Disponibilità ad personam.

– Mancate risposte ai precari.

– Mancata concessione tempi di vestizione.

– Mancata sicurezza personale logistica in tutti i P.O..

La mancanza di dialogo da parte della direzione di Sanitaservice su temi così importanti dimostra non solo un disinteresse verso il benessere e i diritti dei lavoratori ma anche un mancato rispetto delle corrette relazioni sindacali.

Per tali motivi si chiede, all’Amministratore Unico, un’assunzione di consapevolezza del particolare momento: nessuno può trovare soluzioni attraverso rinvii fughe all’indietro, ma ci si può riuscire con proposte e impegni coerenti che possano valorizzare la Sanitaservice Asl Br, ricercando convergenze sulle azioni da intraprendere congiuntamente.

Infine si precisa che la Fp P. CGIL Brindisi per il bene di tutti i lavoratori, nonostante lo strano ed arbitrario spostamento della riunione convocata per il 23.4.2024 da parte dell’amministratore unico, garantirà comunque la presenza al tavolo della nuova convocazione del 26.4.2024.

Luciano Quarta

Segretario Generale Funzione Pubblica CGIL Brindisi