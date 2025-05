Nella giornata del 28 maggio 2025, la Giunta comunale di Ostuni ha approvato una delibera di fondamentale importanza che segna l’inizio di una nuova fase per il quartiere di Santa Caterina. L’atto dà attuazione alla deliberazione consiliare n. 41 dell’11 ottobre 2024 e autorizza la sottoscrizione della transazione tra Comune di Ostuni e Consorzio Santa Caterina, definendo gli impegni reciproci per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, attese da oltre tre decenni.

«Abbiamo finalmente approvato – dichiara il vicesindaco Giuseppe Tanzarella – la delibera che consente di tracciare l’orizzonte di un percorso non facile, ma necessario, per restituire dignità al quartiere di Santa Caterina. Con questo atto diamo seguito alla delibera consiliare dell’ottobre scorso, autorizzando la sottoscrizione di una transazione nella quale le parti assumono reciproche obbligazioni. Da un lato, il Consorzio si impegnerà a realizzare le opere di urbanizzazione e a cederle al Comune, secondo quanto previsto dalla convenzione. Dall’altro, l’ente comunale sovraintenderà alla progettazione e sosterrà l’impegno economico necessario per il rifacimento della strada che conduce al centro di raccolta e per la sistemazione dell’area circostante. Inoltre, il Comune provvederà a realizzare le opere di urbanizzazione secondaria previste, per rendere l’intera zona vivibile e fruibile dai tanti concittadini che vi risiedono. Tale processo dovrà compiersi nel triennio 2025–2027. Con l’approvazione di questa delibera dimostriamo di essere un’Amministrazione che non ha paura di assumersi le responsabilità necessarie per il perseguimento dell’interesse collettivo, che sicuramente vede tra i suoi principali ambiti quello della riconnessione degli ambiti urbani e del superamento delle diseguaglianze e disparità territoriali. Venire incontro ai comuni cittadini e alle esigenze abitative delle famiglie è ciò che ci spingerà a breve a licenziare la delibera sulla L. 36/2023 (Piano Casa) e ad ultimare il procedimento per la nuova 167».

Il progetto, di natura complessa, si sviluppa anche sulla base del lungo contenzioso tra Comune e Consorzio, oggi in via di risoluzione attraverso una transazione che punta a sanare le pendenze giudiziarie e ad avviare concretamente i lavori. Il tutto si inserisce in una visione amministrativa che mette al centro la coesione territoriale e la giustizia urbana.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Consorzio Santa Caterina, che in un proprio comunicato ha sottolineato come, dopo tre diversi consigli di amministrazione e numerose amministrazioni comunali, si siano finalmente create le condizioni per completare una lottizzazione attesa da 33 anni. Il Consorzio ha ringraziato il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale – che ha votato all’unanimità la delibera n. 41/2024 – e i rappresentanti istituzionali che hanno sostenuto il percorso, tra cui l’Europarlamentare Valentina Palmisano e il Consigliere comunale Stefano Andriola, con delega alla valorizzazione della suddetta area.

«Il nostro compito – ha dichiarato il sindaco Angelo Pomes – è dare risposte concrete. A Santa Caterina oggi inizia un nuovo tempo: abbiamo scelto di affrontare un’eredità problematica, di sciogliere nodi giuridici e tecnici rimasti irrisolti per decenni, e di farlo nel segno dell’equità urbana. È una promessa mantenuta, ma anche una responsabilità che da oggi ci impegna ancora di più nella realizzazione degli interventi. Oltre alle somme importanti già previste nel triennale delle opere pubbliche, oltre un milione di euro già per il 2025, per la sistemazione della strada principale di accesso, assieme alla sistemazione delle aree più prossime adibite a parcheggio, aree verdi o di mitigazione ed alla valorizzazione della zona adiacente al centro di raccolta. Abbiamo inoltre candidato ad un finanziamento regionale la realizzazione di una pista ciclopedonale di collegamento della suddetta area, lungo la via per Carovigno, con il campus scolastico-sportivo nel centro della città».

Ora si apre la fase operativa, che prevede la sottoscrizione della transazione, la definizione del progetto esecutivo da parte dell’Ufficio tecnico comunale, la convocazione dell’assemblea straordinaria del Consorzio e l’avvio dei lavori.

Un traguardo storico per il quartiere di Santa Caterina, che diventa finalmente punto di partenza per un futuro fatto di servizi, vivibilità e piena integrazione urbana.