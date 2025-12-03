La World Music Academy presenta la seconda edizione di Santa Lucì, a Natale tredici dì, una tre giorni – il 12, 13 e 14 dicembre – dedicata alla luce, all’attesa del Natale e alle tradizioni popolari del Gargano e della Murgia. Dopo la fortunata prima edizione, il programma si amplia e si struttura in giornate dense di laboratori, musica dal vivo e momenti di convivialità, grazie alla collaborazione con il progetto Sandalucì e con la rete agricola Solco Garganico. L’iniziativa si svolge all’interno di Nuova Generazione Trad, progetto sostenuto dal Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura. Il cuore della manifestazione sarà l’incontro tra i repertori antichi di una Puglia appartata e meno conosciuta, la loro trasmissione attraverso la pratica collettiva e l’ascolto diretto dei cantatori e dei suonatori che ancora li custodiscono.

I laboratori – 12, 13 e 14 dicembre

La tre giorni si aprirà venerdì 12 dicembre, dalle 18:00 alle 21:00 all’ExFadda, con un laboratorio dedicato alle tecniche strumentali delle tarantelle di Carpino: un percorso intensivo su tamburello, chitarra battente e chitarra frangésə, guidato da Domenico Celiberti con il supporto di Rosario Nido e Donato Francioso. Sabato 13 dicembre, dalle 15:00 alle 18:00, sempre all’ExFadda, si terrà il laboratorio di danza sulla tarantella di Carpino condotto da Rosario Nido, tra racconti, testimonianze e pratica guidata con musica dal vivo. Domenica 14 dicembre, dalle 11:00 alle 13:30, sarà la volta del laboratorio di canto tradizionale del Gargano, dedicato ai sunèttə e a li stésə, condotto da Domenico Celiberti, Rosario Nido e Donato Francioso.

Il concerto – Sabato 13 dicembre, ore 20:00

La sera di sabato 13 dicembre, alle 20:00, il Teatro TEX ospiterà il concerto del progetto Sandalucì: un viaggio musicale che dal Gargano conduce alle Murge, tra serenate, pizzica-pizzica, balli all’organetto e canti legati all’emigrazione. Sul palco ci saranno Rosario Nido, Domenico Celiberti, Donato Francioso e Matteo Lombardi. Ospiti della serata saranno la storica compagnia dei Fornai di Toritto, guidata da Michele Lobasso, e il cantatore Onofrio D’addetta da San Giovanni Rotondo.

Durante il concerto sarà offerto un apericena con caciocavallo podolico del Gargano, verdure, pane e olio ai grani antichi a cura di Solco Garganico.

Il pranzo comunitario e la festa – Domenica 14 dicembre, ore 14:00

La festa si chiuderà domenica 14 dicembre, alle 14:00, con il pranzo comunitario all’ExFadda. Solco Garganico, con Salvatore Curatolo e Leonardo Petruccelli, preparerà il pancotto e metterà a disposizione i propri formaggi e prodotti. Onofrio D’addetta cucinerà la tradizionale “Pecora acqua e sale”, piatto simbolo della cultura pastorale garganica, accompagnando il pranzo con aneddoti e canti. La festa proseguirà con suoni, canti e danze insieme ai musicisti di Sandalucì.

Programma completo: https://www.worldmusicacademy.it/

Info: +39 320 803 8588