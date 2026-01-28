Le Segreterie Provinciali del Sindacato Autonomo di Polizia, maggior sindacato rappresentativo in Puglia e nelle tre Province citate, chiedono un incontro urgente agli Illustri Onorevoli e Senatore della Repubblica: On. Gemmato – On. D’Attis ed al Sen. Marti; la situazione nelle tre province non è più sostenibile; oggi più che mai urge che i tre esponenti politici della Maggioranza siano, come sempre, al nostro fianco e siano da tramite per il Ministro dell’Interno Prefetto Matteo PIANTEDOSI

Siamo ben consapevoli che le massime Autorità Tecniche e Politiche “Questori e Prefetti” delle tre Provincie, hanno effettuato richiesta di Uomini e solo l’Unione tra le parti, può far capire a S.E. Prefetto Matteo PIANTEDOSI MINISTRO DELL’INTERNO, che le tre Questure sono in netta difficoltà.

Comunicato stampa SAP BRINDISI – LECCE E TARANTO: