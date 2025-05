Siamo alle solite! Per l’ennesima volta due autobus della stp sono stati colpiti da ignoti e fatti oggetto di una sassaiola mentre transitavano nel quartiere Sant’Elia, a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro.

Da un lato ci sono cittadini che si lamentano per l’interruzione delle ultime corse urbane alle ore 23, dall’altro ci sono vandali, si presume ragazzini, che approfittando del buio e di strade semideserte, non trovano di meglio da fare che procurare danni ai mezzi pubblici, – pagati anche con i denari delle tasse versati dai rispettivi genitori -, e cosa ancor più grave, mettendo a rischio l’incolumità dei passeggeri e del personale di bordo.

“Questa città purtroppo annovera ancora grandi fasce di disagio sociale” ha dichiarato Cesare MEVOLI, nella veste di Segretario Provinciale Confederale di Confintesa, “disagio che sfocia in atti vandalici, teppismo e bullismo, anticamera del ” salto di qualità ” costituito dall’ingresso di questi soggetti, già da adolescenti, nella criminalità organizzata o autonoma”.

“Ancora una volta il nostro appello è alle istituzioni, affinché non sia lesinato alcuno sforzo nell’intervento sulle fasce di devianza e disagio, riportando quante più persone, minori o adulti che siano, nel novero della legalità e del vivere civile”.

“Alle forze dell’ordine, nessuna esclusa, la raccomandazione a svuotare dove possibile gli uffici rafforzando la presenza di pattuglie in strada, unico modo per prevenire, prima ancora che reprimere, comportamenti che non vanno assolutamente derubricati a disagio sociale, consapevoli come siamo che non intervenendo sugli atti di teppismo oggi, si creano le basi per garantire nuove leve alla criminalità di domani”.

“E per finire ci rivolgiamo alla stp” continua MEVOLI, “perché l’Azienda è responsabile dell’incolumità del personale alle sue dipendenze, e della sicurezza dei passeggeri trasportati, con la richiesta di prevedere servizi di scorta tramite convenzione con gli istituti di vigilanza cittadini, per i bus che attraversano i quartieri più a rischio, guardando alle statistiche che ci auguriamo posseggano, soprattutto nelle ultime due/ tre corse pre notturne”.

“Meglio spendere in sicurezza piuttosto che in riparazioni, sperando sempre che oltre ai danni dei mezzi non si debbano piangere prima o poi danni alle persone”, conclude.

Cesare MEVOLI

Segretario Provinciale Confederale