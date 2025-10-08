October 8, 2025
Domenica 12 ottobre, alle 17:00, si terrà la visita tematica al Castello Alfonsino – Forte a Mare, dal titolo “Scavare nel Passato”.

La visita speciale al Forte a Mare porterà alla luce un capitolo di grande importanza per la storia del castello, quello degli scavi condotti dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto.

A guidare i visitatori nella narrazione degli interventi di scavo archeologico effettuati durante gli ultimi lavori di restauro, portandoli a conoscenza delle interessanti scoperte, sarà un’archeologa professionista dell’Associazione Le Colonne.

L’attività fa parte del calendario di proposte “Il Castello racconta. Arte, storia e comunità nella fortezza sul mare”, una ricca serie di iniziative che hanno preso il via nel mese di settembre e proseguiranno per il mese di ottobre, dedicate ad adulti e bambini, promossa dall’Associazione Le Colonne sotto l’egida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Le iniziative hanno lo scopo di valorizzare il Castello Alfonsino – Forte a Mare come luogo di memoria, incontro e partecipazione.

Per informazioni e prenotazioni: www.pastpuglia.it
Email: segreterialecolonne@gmail.com
Telefono: 3792653244
(attivo per le prenotazioni dal martedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 17 alle 18)

