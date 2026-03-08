Uno sciame sismico ha interessato nella notte la zona dell’Epiro, in Grecia nord-occidentale, nell’area del comune di Zitsa, a pochi chilometri dalla città di Ioannina.

La prima e più forte scossa è stata registrata alle 04:32 con una magnitudo 5.4 della scala Richter. L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Rodotopi, circa 2 chilometri a sud-sud-est del centro abitato, alle coordinate 39.684°N – 20.736°E, ad una profondità di 10 chilometri. Un evento sismico di questa intensità può provocare danni soprattutto agli edifici più vulnerabili.

Pochi minuti dopo, alle 04:36, i sismografi hanno registrato una seconda scossa di magnitudo 4.8, con epicentro sempre nell’area del comune di Zitsa, alle coordinate 39.640°N – 20.610°E e ad una profondità di 5 chilometri.

La sequenza sismica è proseguita alle 04.39 con una terza scossa di magnitudo 3.6, localizzata nei pressi della località di Seltsana, alle coordinate 39.680°N – 20.560°E, anch’essa ad una profondità di 5 chilometri.

A seguire altre scosse che, in alcuni casi, hanno toccato anche i 3.5 gradi di magnitudo della scala Richter.

Le scosse sono state avvertite distintamente anche in Italia, la cui costa é distante meno di 200 Km dall’epicentro del sisma.

Segnalazioni sono giunte da tutta la Puglia, dove il movimento tellurico è stato percepito soprattutto ai piani alti degli edifici. In particolare diverse persone sveglie nelle ore notturne hanno avvertito chiaramente le vibrazioni e l’oscillazione di oggetti e lampadari all’interno delle abitazioni.

Numerosi commenti e segnalazioni sono comparsi anche sui social network nei minuti successivi all’evento.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose.