Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sulla Strada Provinciale 52, nel territorio di Francavilla Fontana, dove due autovetture, una Fiat 500 e una Hyundai, sono rimaste coinvolte in una collisione per cause in corso di accertamento.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, che ha prestato soccorso agli occupanti dei veicoli e provveduto alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte e dell’intera area interessata dall’incidente, al fine di prevenire ulteriori rischi per la circolazione.

Presenti anche i sanitari del 118, che hanno assistito i feriti, e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

La viabilità ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.