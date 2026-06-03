June 3, 2026
Giu 3, 2026    Posted by    news

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sulla Strada Provinciale 52, nel territorio di Francavilla Fontana, dove due autovetture, una Fiat 500 e una Hyundai, sono rimaste coinvolte in una collisione per cause in corso di accertamento.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, che ha prestato soccorso agli occupanti dei veicoli e provveduto alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte e dell’intera area interessata dall’incidente, al fine di prevenire ulteriori rischi per la circolazione.

Presenti anche i sanitari del 118, che hanno assistito i feriti, e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

La viabilità ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.

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