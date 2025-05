Si svolgerà venerdì 30 maggio alle 10:00 presso l’auditorium del Castello Svevo Normanno di Mesagne il seminario ideato da ARPAL Puglia Ambito Territoriale di Brindisi che si colloca all’interno della programmazione del “JOB DAY – Turismo, Marketing e Iniziative d’Impresa”

Si affronterà il tema dell’autoimprenditorialità nel settore turistico e delle nuove frontiere e possibilità a disposizione dei cittadini.

Il seminario si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, e della dirigente U.O. coordinamento servizi per l’impiego ambito Brindisi-Taranto Marta Basile. Seguiranno gli interventi del presidente dei Giovani di Confindustria Brindisi Stefano Casoar e del tutor di accompagnamento all’impresa di Progetto Rete – Hub di Brindisi Lorenzo Dattis.

Il seminario si concluderà con l’intervento dell’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Sebastiano Leo.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.

www.arpal.regione.puglia.it

