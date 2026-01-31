Nella giornata odierna, nell’ospedale Perrino di Brindisi, è stato effettuato un prelievo multiorgano da un uomo di 38 anni.

Il prelievo è stato effettuato da équipe chirurgiche provenienti dal Policlinico di Bari, dall’ISMETT di Palermo che hanno lavorato congiuntamente a quelle del presidio brindisino coinvolte nelle operazioni di prelievo degli organi. Le operazioni sono iniziate nel pomeriggio di ieri e sono terminate intorno alle 14.00 di questo pomeriggio, sotto la guida dalla dottoressa Ada Patrizio, coordinatrice aziendale delle attività di prelievo.

Anche per questo prelievo multiorgano è intervenuto il team di Anestesia Rianimazione guidata dal direttore Massimo Calò.

Il direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio, a riguuarda dichiara:

“Tra ieri e oggi, all’ospedale “Perrino” di Brindisi, si è concluso con esito positivo un prelievo multiorgano, reso possibile da un gesto di straordinaria generosità: quello di una famiglia che, nel momento del dolore più profondo, ha scelto di dire sì alla donazione, dando pieno valore e continuità alla volontà espressa in vita dal donatore.

A nome mio personale e di tutta la Asl Brindisi desidero esprimere alla famiglia del donatore il più sentito cordoglio per la perdita subita e, al contempo, la più profonda gratitudine per aver trasformato il lutto in una concreta speranza di vita per altre persone.

Un ringraziamento particolare va a tutte le équipe coinvolte, alle diverse professionalità intervenute, alla Direzione sanitaria dell’ospedale Perrino e al Centro Regionale Trapianti, guidato dal professor Loreto Gesualdo, per l’elevato livello di professionalità, la tempestività e la sensibilità dimostrate in ogni fase dell’attività”.

Il prelievo eseguito nella notte è il risultato di un efficace lavoro di squadra e di un’organizzazione sanitaria in grado di rispondere con efficienza e umanità anche nelle situazioni più delicate.

La donazione di organi rappresenta uno dei gesti di generosità più alti che una persona possa compiere: è vita che si rinnova, è un atto d’amore capace di andare oltre la morte. Grazie, di cuore, a chi ha scelto di dire sì.

