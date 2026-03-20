È fissata alle ore 14 dell’8 aprile 2026 la scadenza per la presentazione delle domande relative al nuovo bando Servizio Civile Universale, pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per la selezione di operatori volontari tra i 18 e i 28 anni da impiegare in Italia e all’estero.

La Fondazione Impresasensibile Ets, ente del terzo settore di Cna, partecipa al bando con due posizioni aperte, relativamente al progetto «Connessioni tra Generazioni: diritti e saperi condivisi», presso la sede di Cna Brindisi-Taranto in via Sabin, 2, nel settore e nell’area di intervento «Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport».

I progetti hanno durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di 5 ore e un assegno mensile pari a 519,47 euro. Una quota dei posti è riservata a giovani con minori opportunità, in particolare con difficoltà economiche, a testimonianza dell’attenzione della rete verso l’inclusione e l’equità di accesso.

Il Servizio Civile Universale rappresenta oggi un’esperienza di cittadinanza attiva, formazione e crescita personale. Al termine del servizio è previsto il rilascio dell’attestato e, per chi conclude senza demerito, la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per personale non dirigenziale.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma DOL (Domanda On Line), accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica, scegliendo un solo progetto e una sola sede. Clicca al seguente link https://domandaonline.serviziocivile.it/.