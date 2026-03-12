Il Comune di Francavilla Fontana informa che è attivo il bando per la selezione di operatori e operatrici volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale. Per le sedi comunali di Francavilla Fontana sono disponibili 8 posti, nell’ambito della rete coordinata dal Comune di Brindisi (ente capofila) insieme ad altri enti partner, all’interno del programma “Sentieri di vita – Educare, Custodire, Vivere il territorio”.

I progetti avranno durata di 12 mesi, per un totale di 1.145 ore annue, con un impegno medio di 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni.

«Il Comune di Francavilla Fontana conferma la sua attenzione verso il Servizio Civile come opportunità di crescita per i più giovani, con progetti che spaziano dalla cultura all’ambiente fino alla cura delle fragilità», dichiara l’assessore alle Politiche giovanili Sergio Tatarano. «È un’occasione rivolta a chi ha fino a 29 anni per condividere e promuovere una visione di società aperta e solidale, in controtendenza rispetto a un momento storico che spesso invita a guardare al futuro con poca fiducia. Il fermento che attraversa Francavilla, la vitalità di luoghi come la biblioteca comunale e la partecipazione a strumenti come il bilancio partecipato ci hanno inoltre spinto a candidare la città al Premio Città Italiana dei Giovani 2026, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili, di cui conosceremo a breve l’esito».

Nel dettaglio, il Comune di Francavilla Fontana mette a disposizione 4 posti nel progetto “Anime di Pietra e di Voce”. Il progetto è dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e immateriale della città attraverso attività di animazione di comunità, promozione culturale, turismo sostenibile e servizi di comunicazione e front-office culturale.

Sono inoltre previsti 2 posti nel progetto “Radici e Ali: educazione intergenerazionale contro la povertà educativa”, che promuove percorsi educativi e intergenerazionali finalizzati al contrasto della povertà educativa, con azioni di supporto a minori e famiglie vulnerabili e iniziative di inclusione sociale, tra cui attività dedicate al superamento del digital divide nella terza età.

Completano il quadro 2 posti nel progetto “Semi di futuro: dai Comuni alla Riserva”. Il progetto è orientato alla tutela e alla valorizzazione ambientale, con iniziative dedicate alla sostenibilità e alla cura del territorio sviluppate anche in rete con la Riserva di Torre Guaceto e gli altri enti coinvolti.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online, entro le ore 14.00 dell’8 aprile 2026, attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line), accessibile da PC, tablet o smartphone.

«La formazione dei giovani è il più importante investimento pubblico che possiamo fare per il futuro del Paese», afferma il sindaco Antonello Denuzzo. «Il Servizio Civile rappresenta un’occasione concreta per crescere, conoscere da vicino le istituzioni e sperimentare il valore della solidarietà e dell’impegno civico. È un’esperienza che arricchisce chi la vive, ma che allo stesso tempo rafforza il legame tra i giovani e la comunità, contribuendo a costruire cittadini più consapevoli e una società più coesa».