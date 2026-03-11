Esperienza di 12 mesi presso la Casa di Pronta Accoglienza “Madre Teresa di Calcutta” ubicata presso l’Oratorio del Fanciullo di Fasano

Due posti disponibili a Fasano per il Servizio Civile Universale 2026. È questa l’opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano vivere un anno di impegno sociale con la Comunità Papa Giovanni XXIII, che gestisce e anima il Centro di Pronta Accoglienza “Madre Teresa di Calcutta”, situato in via Lapertosa, in un’ala dell’Oratorio del Fanciullo.

Si tratta di una realtà che opera da diversi anni sul territorio di Fasano, all’interno della Zona Pastorale cittadina, offrendo accoglienza e supporto alle persone più fragili.

Il progetto prevede 12 mesi di servizio, con un impegno medio di 25 ore settimanali e un assegno mensile per i volontari. L’esperienza rappresenta un’importante occasione di crescita personale, durante la quale sarà possibile vivere un’esperienza di fraternità accanto ai poveri e ai più bisognosi, sentendosi parte della grande famiglia fondata da Oreste Benzi, che oggi abbraccia ogni forma di fragilità in Italia e nel mondo.

I giovani selezionati parteciperanno alle iniziative promosse dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, collaborando in attività di supporto e accompagnamento rivolte in particolare alle persone più fragili, in un percorso di formazione e cittadinanza attiva.

Il bando nazionale è stato pubblicato il 24 febbraio 2026 e sarà possibile presentare la propria candidatura entro le ore 14:00 dell’8 aprile 2026, attraverso la piattaforma online del Servizio Civile Universale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Antonio al numero 379 2495004 oppure visitare la pagina: https://serviziocivile.apg23.org/2026/02/25/bando-di-servizio-civile-2026-scopri-i-posti-disponibili/