Meglio di così non poteva cominciare: l’Appia Rugby Brindisi inaugura il campionato di Serie C 2025/2026 con una vittoria schiacciante in trasferta, a Trani, imponendosi con un roboante 64 a 3 contro i Draghi BAT, nella prima giornata disputata domenica 19 ottobre.

Una prestazione maiuscola, con la vittoria mai in discussione sin dalle prime battute, segnata da dieci mete realizzate e nessuna concessa dalla squadra brindisina – capitanata da Giampaolo Mangione – che mette in chiaro da subito le ambizioni per questa stagione: puntare ai playoff per la promozione in Serie B, esattamente come nella scorsa annata.

Protagonisti assoluti del match diversi giocatori biancazzurri: Konate ha messo a segno una tripletta, mentre il capitano Mangione e D’Oria mettono a referto due mete ciascuno. A completare il tabellino delle marcature anche Rosato, Maggiore e Laporta. Le trasformazioni sono state realizzate tutte dello specialista Rosato.

In buona sostanza, è stato un dominio totale quello dell’Appia, in ogni fase del gioco, dal possesso alla difesa, che ha lasciato poco spazio ai Draghi Bat, limitati a segnare soli tre punti su calcio piazzato.

Con questa vittoria l’Appia Rugby Brindisi si posiziona subito in testa alla classifica del girone, dando continuità al progetto tecnico e sportivo iniziato la scorsa stagione e confermando di voler ricoprire il ruolo da protagonista nel panorama rugbistico pugliese.

Il prossimo appuntamento è tra le mura amiche, contro il Rugby Santeramo, il 2 novembre per continuare sulla strada intrapresa e far sognare ancora i tifosi brindisini.

Menzione finale per i due esordienti U18 – Colucci Jacopo e Perrucci Gabriele – sintomo del buon lavoro svolto dal club con le compagini giovanili, che punta a portare in prima squadra sempre più giovani atleti.

Il campionato U18 vedrà il suo avvio domenica 26 ottobre tra le mure amiche del Campo Sant’Elia di Parco Buscicchio. Appuntamento alle ore 12 per la sfida con la squadra da battere del girone: Tigri Rugby Bari U18.