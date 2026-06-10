La Dinamo Basket Brindisi comunica di aver raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto che legava coach Antonio Cristofaro alla guida tecnica della prima squadra fino al 30 giugno 2027.

Si conclude un percorso durato otto stagioni sportive, dal 2018 al 2026, durante il quale coach Cristofaro ha contribuito in maniera determinante alla crescita e ai successi della nostra società. Sotto la sua guida, la Dinamo ha conquistato due promozioni consecutive, vincendo i campionati di C Silver e C Gold e raggiungendo la storica promozione in Serie B Interregionale. Nelle tre stagioni disputate nella quarta categoria nazionale, la squadra ha consolidato la propria presenza a questi livelli, raggiungendo nell’ultima stagione i playoff promozione, il miglior risultato mai ottenuto dal club.

Con oltre 200 partite ufficiali e più di 100 vittorie tra campionato e playoff, il bilancio del suo percorso sulla panchina della Dinamo rappresenta una testimonianza concreta del lavoro svolto con professionalità, competenza e dedizione. Nel corso degli anni, coach Cristofaro non è stato soltanto l’allenatore della prima squadra, ma anche una figura di riferimento per l’intero ambiente Dinamo, contribuendo alla crescita del club sia sotto il profilo sportivo che umano.

La società desidera esprimere il più sincero ringraziamento ad Antonio Cristofaro per l’impegno, la passione e la professionalità dimostrati in questi anni, nonché per i risultati e le emozioni condivise lungo un percorso che resterà tra i più significativi nella storia della Dinamo.

Ad Antonio e alla sua famiglia vanno i migliori auguri per il prosieguo del percorso professionale e personale.

Grazie di tutto, coach. La Dinamo sarà sempre casa tua.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi