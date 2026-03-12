Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, si comunica che la Polizia di Stato ha notificato l’Avviso di conclusione delle indagini preliminari e l’informazione di garanzia, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, nei confronti di un soggetto della provincia di Napoli, indagato quale autore di una truffa aggravata ai danni di una signora mesagnese di 85 anni.

L’attività d’indagine, svolta dagli investigatori del Commissariato di P.S. di Mesagne con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, ha permesso di individuare il soggetto che, a fine luglio 2025, aveva contattato telefonicamente sull’utenza fissa l’anziana donna, inducendola a credere che la propria figlia, rimasta coinvolta in un sinistro stradale, si trovasse in caserma; per il suo rilascio, le veniva richiesto il versamento di una somma di 9.000 euro. Alla signora, in stato di forte agitazione, si sono alternati al telefono complici che si identificavano come un avvocato e un operatore delle FF.PP., oltre ad una donna che in lacrime pronunziava il nome “mamma”, finché un uomo si è presentato presso l’abitazione della donna facendosi consegnare l’unica somma disponibile, 900 euro, per poi allontanarsi immediatamente.

Una volta realizzato di essere stata truffata, la vittima ha contattato il personale del Commissariato di P.S. di Mesagne il quale, a seguito dell’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e di altri accertamenti delegati dalla Procura della Repubblica di Brindisi, è riuscito a identificare l’autore del reato, al quale è stato notificato il provvedimento giudiziario.