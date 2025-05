Il prossimo 29 maggio alle ore 16.00 presso l’Aula Magna del Plesso “Giulio Cesare” dell’Istituto Comprensivo “Commenda” sarà presentato il quinto numero del suo giornale scolastico annuale. Si tratta di un progetto redazionale ideato, scritto e curato interamente dagli alunni dell’Istituto. Un’iniziativa di grande valore educativo e formativo che, giunta alla sua nuova edizione, conferma il ruolo centrale della scuola come spazio di crescita, espressione e partecipazione attiva.

Il periodico, nato come laboratorio di scrittura e cittadinanza, è frutto di un lavoro costante e appassionato che ha coinvolto gli studenti nel corso di incontri redazionali settimanali. In questi momenti di confronto e condivisione, i ragazzi hanno imparato a costruire notizie, approfondimenti e interviste, confrontandosi con il linguaggio giornalistico e con l’importanza dell’informazione corretta, documentata e inclusiva.

Il progetto ha visto la partecipazione trasversale di alunni di diverse classi, che con impegno hanno selezionato i temi da trattare, strutturato la scaletta dei contenuti e curato ogni dettaglio dell’impaginazione. I temi affrontati spaziano dall’attualità alle problematiche ambientali, dalla cultura e innovazione alle attività scolastiche, senza dimenticare rubriche dedicate allo sport, all’arte, alle passioni dei ragazzi e alla valorizzazione del territorio locale. Un numero speciale è stato dedicato ai progetti scolastici più significativi dell’anno, alle esperienze di inclusione e ai racconti personali degli studenti.

«Ogni anno il nostro giornale rappresenta una sfida e un’occasione straordinaria per dare spazio alla creatività, alla riflessione e alla voce dei nostri alunni – afferma la Dirigente Scolastica, Patrizia Carra –. Questo periodico non è solo un prodotto editoriale, ma il frutto di un percorso educativo che promuove competenze trasversali: scrittura, lettura critica, ascolto, collaborazione, senso di responsabilità. Vedere i ragazzi confrontarsi con serietà e passione ci conferma quanto la scuola possa e debba essere un luogo dove si impara facendo, costruendo insieme, dando valore alle idee di ciascuno. Sono orgogliosa del lavoro svolto dai nostri studenti e grata ai docenti che hanno reso possibile tutto questo.»

Alla presentazione di giovedì, conclusione di un percorso denso di emozioni e di crescita, interverranno Paola Crescenzo, giornalista e regista e Maria Katja Raganato, scrittrice. La manifestazione sarà allietata dall’esibizione del Coro diretto dalla prof.ssa Antonella Minardi.

Il progetto rientra tra le attività di potenziamento delle competenze trasversali e dell’educazione civica promosse dall’Istituto, ed è stato realizzato grazie all’impegno e alla dedizione delle docenti referenti Vincenza Zitolo e Annalisa Renna.

L’invito alla lettura del giornale è rivolto a tutta la comunità educante: genitori, docenti, cittadini e istituzioni, perché ogni articolo racconta non solo ciò che accade dentro e fuori la scuola, ma anche lo sguardo autentico e curioso di chi sta crescendo con il desiderio di capire, raccontare e contribuire al mondo che lo circonda.