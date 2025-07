Sviluppare iniziative congiunte nei settori della sicurezza alimentare, della salute e del benessere animale. Questo l’obiettivo dell’accordo quadro di collaborazione siglato il 23 luglio scorso tra la Asl Brindisi e il Ciheam di Bari. Alla firma erano presenti i rappresentanti istituzionali degli enti coinvolti: per la Asl Brindisi c’erano il direttore generale Maurizio De Nuccio, firmatario dell’accordo, il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Stefano Termite, e il dirigente responsabile della struttura Informazione e Comunicazione istituzionale, Giacomo Dachille; il Ciheam Bari, invece, era rappresentato dal direttore Biagio Di Terlizzi.

“Sono questi i temi sui quali bisogna investire tante energie – ha affermato il dg – in un’ottica che guarda al futuro, alle nuove generazioni, per raggiungere quella sostenibilità ambientale, sanitaria e culturale che sappiamo essere essenziale e senza la quale il futuro del pianeta è in pericolo. Per questo ringrazio il Dipartimento di Prevenzione, rappresentato dal dottor Termite, per l’instancabile lavoro svolto in questo come in altri progetti, tutti dall’altissimo valore morale e civile, tesi sempre a promuovere e a coltivare il benessere e il bene comune”.

L’accordo durerà cinque anni e suggella l’impegno comune di Asl e Ciheam per promuovere la partecipazione congiunta a progetti di cooperazione internazionale, ricerca, formazione e assistenza tecnica in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile. I due enti, a fronte del documento siglato, si sono impegnati a scambiare competenze e personale tecnico, organizzare seminari e workshop congiunti e condividere strutture e risorse tecnico-scientifiche. In particolare, ci si concentrerà sulla formazione di funzionari e tecnici provenienti da Paesi terzi per sviluppare le loro capacità istituzionali, la messa in atto di buone pratiche e lo sviluppo sostenibile nel bacino del Mediterraneo e dei contesti internazionali nei quali gli attori sono impegnati.

L’accordo si inscrive nel solco di un approccio One health grazie all’integrazione tra sanità pubblica e mondo della cooperazione internazionale, per il quale salute umana, animale e ambientale sono elementi fondamentali.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI

Brindisi, 25 luglio 2025