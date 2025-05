Il Comune di Fasano annuncia con orgoglio la propria adesione al “Patto di Gemellaggio per la Memoria delle Vittime del Terrorismo e delle Stragi di Stato”, siglato lo scorso 24 maggio a Staffolo (AN). L’importante intesa unisce Fasano ad altri quattro Comuni italiani: Staffolo (AN), San Paolo di Jesi (AN), Casola di Napoli (NA) e Guglionesi (CB). Si tratta di tutti i comuni di nascita delle vittime della “Strategia Terroristica di Via Fani”.

Il Patto, che vede l’assessore Cinzia Caroli (a nome del Sindaco Francesco Zaccaria) tra i firmatari, nasce con l’obiettivo primario di onorare e custodire la memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di Stato, in particolare quelle legate alla “Strategia Terroristica di Via Fani”. Ogni anno, le comunità coinvolte si impegneranno a commemorare il ricordo di questi eventi tragici, rafforzando i valori di legalità, senso civico, responsabilità e i principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione.

Il 16 marzo 1978, a Roma, la violenza terroristica delle Brigate Rosse si manifestò in tutta la sua ferocia in Via Fani. In quel tragico agguato, l’onorevole Aldo Moro fu rapito e, nella brutale esecuzione del suo rapimento, persero la vita i cinque uomini della sua scorta: il maresciallo dei Carabinieri Oreste Leonardi, nato a Torino; l’appuntato dei Carabinieri Domenico Ricci, originario di Staffolo (AN); il brigadiere di Pubblica Sicurezza Francesco Zizzi, nato a Fasano; l’agente di Pubblica Sicurezza Raffaele Iozzino, di Casola di Napoli (NA); e l’agente di Pubblica Sicurezza Giulio Rivera, nato a Guglionesi (CB). Le loro vite, spezzate in un attimo, rappresentano il sacrificio supremo di uomini al servizio dello Stato e della democrazia. La loro memoria, insieme a quella di tutte le vittime del terrorismo, è un monito e un impegno costante per tutti noi.

L’accordo non si limita alla dimensione commemorativa, ma si estende alla promozione di un legame duraturo tra i Comuni attraverso scambi formativi, culturali, religiosi e organizzativi. Si prevedono iniziative congiunte, seminari, conferenze e percorsi educativi volti a diffondere buone pratiche e a incentivare la collaborazione tra le amministrazioni e le cittadinanze.

«Siamo fieri di far parte di questa rete virtuosa di Comuni – ha dichiarato l’assessore Cinzia Caroli -. Questo Patto di Gemellaggio rappresenta un impegno solenne non solo a preservare la memoria di pagine dolorose della nostra storia, fondamentali per costruire un futuro consapevole, ma anche a tessere relazioni di amicizia e cooperazione che porteranno benefici concreti in termini di sviluppo culturale e sociale per tutti i territori coinvolti. È un passo importante per rafforzare i principi di libertà e democrazia su cui si fonda la nostra Repubblica. Questo gemellaggio si prefigge, inoltre, l’importante obiettivo di perpetuare la memoria dei tragici eventi storici presso le giovani generazioni, con eventi culturali come rappresentazioni teatrali o presentazioni di libri. Tale finalità è volta a garantire che coloro che, per ragioni anagrafiche, non hanno vissuto direttamente uno dei periodi più oscuri della storia nazione italiana, possano comprendere e tramandare tali accadimenti».

Il Patto di Accordo ha una durata illimitata, a testimonianza della volontà delle parti di mantenere e sviluppare nel tempo relazioni fraterne a beneficio reciproco. L’adesione a questa iniziativa rafforza il ruolo di Fasano nel panorama nazionale come comunità attiva nella promozione della memoria storica e dei valori civili.

