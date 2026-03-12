March 12, 2026
E’ stato sottoscritto questa sera, presso la Prefettura di Brindisi, il nuovo Protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e dei loro clienti.
L’accordo è stato siglato dal Prefetto di Brindisi, Guido Aprea, e dal Coordinatore Nazionale OSSIF di ABI (Centro di Ricerca ABI Sicurezza Anticrimine), Marco Iaconis, alla presenza del Presidente della Commissione Regionale ABI, Vincenzo De Marino, e dei vertici provinciali delle Forze di Polizia.
L’intesa mira a consolidare il modello di “sicurezza partecipata”, con il coinvolgimento attivo della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, definendo una collaborazione strutturata tra istituzioni pubbliche e settore privato per una tutela sempre più efficace della collettività e del territorio brindisino.
Il Protocollo, infatti, risponde alla necessità di fronteggiare l’escalation degli attacchi criminali ai danni degli istituti di credito attraverso un’azione preventiva basata sullo scambio di informazioni e l’adozione di aggiornate e più funzionali misure di difesa. Tra queste spiccano il rafforzamento dei presidi di difesa degli sportelli automatici, l’implementazione di sistemi di protezione attivi (allarmi e videosorveglianza) e passivi (potenziamento delle casseforti e rafforzamento barriere fisiche), oltre a dispositivi di macchiatura delle banconote per renderle inutilizzabili in caso di furto.
Nell’occasione il Prefetto ha evidenziato la centralità dell’azione congiunta sul piano amministrativo e su quello repressivo- che vede quotidianamente impegnate le Forze di Polizia sull’intero territorio della provincia- sottolineando il taglio operativo delle iniziative previste dal Protocollo, che saranno attuate secondo un cronoprogramma specifico che prevede impegni mirati a carico dei diversi attori istituzionali e del mondo privato, nell’ottica di una maggiore tutela della sicurezza pubblica

