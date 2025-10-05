È di Simone Toscano la vittoria nella prima prova di qualificazione interregionale categoria Giovani di spada maschile, disputata a Modugno, in provincia di Bari.

Il giovane atleta della Scherma Lame Azzurre Maestri Zumbo Brindisi ha conquistato il gradino più alto del podio al termine di una gara di ottimo livello tecnico , assicurandosi la qualificazione alla fase nazionale, in programma a Roma nel mese di Novembre.

Un percorso impeccabile quello di Toscano, che ha saputo affrontare con grinta e lucidità ogni assalto. Nei quarti di finale ha superato Lorenzo Gallorini della Virtus Scherma Salento per 15-10, mentre in semifinale si è imposto su Alessio Ingrosso del Club Scherma Lecce con il punteggio di 15-12.

Il capolavoro è arrivato in finale, dove Toscano ha affrontato un combattutissimo match contro Valerio D’Achille del Club Scherma Bari, risolto solo all’ultima stoccata: 15-14 il punteggio che ha sancito la sua vittoria e scatenato l’entusiasmo di tutti i presenti.

Questo risultato rappresenta non solo un traguardo importante per il giovane schermidore brindisino, ma anche il riconoscimento del grande lavoro portato avanti dalla Scherma Lame Azzurre Maestri Zumbo, realtà da anni impegnata nella crescita e valorizzazione dei giovani talenti del territorio.

Da evidenziare anche i risultati della giornata di ieri con l’ottimo 8º posto di Tobia Rosato anche lui qualificato alla prova nazionale cadetti, il 15° posto di Federico Lisi e il 15° piazzamento di Agnese Elmo nella categoria cadette.

Ora, con la qualificazione in tasca, Simone Toscano e Rosato Tobia si preparano a rappresentare con orgoglio la Puglia nella prossima sfida nazionale a Roma, portando così l’ambizione di confermare il suo stato di forma anche a livello nazionale.