Un gesto concreto che accorcia le distanze tra istituzioni, terzo settore e cittadinanza. Ieri Lunedì 9 marzo, presso il Presidio Ospedaliero “Antonio Perrino” di Brindisi, si è tenuta la cerimonia di consegna di due sedie a rotelle donate dalla Cooperativa Sociale San Bernardo.

​L’iniziativa nasce come risposta tempestiva all’appello lanciato dalla Dott.ssa Giuseppina Scarano, coordinatrice di Cittadinanzattiva – Tribunale per i Diritti del Malato e Garante per la Tutela delle Persone con Disabilità del Comune di Brindisi, e dalla Prof.ssa Maria Carrozzo, responsabile del TDM. L’obiettivo è potenziare i servizi di accoglienza e facilitare la mobilità interna per i pazienti con disabilità o ridotta capacità motoria.

​Alla cerimonia hanno preso parte il Direttore Generale della ASL Brindisi, Dott. Maurizio De Nuccio, e il Direttore Generale della Cooperativa San Bernardo, Giuseppe “Pino” Natale.

​Una collaborazione virtuosa per il territorio

​La Cooperativa San Bernardo, già partner fondamentale della ASL Brindisi nella gestione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), ribadisce con questa donazione la propria mission: mettere al centro la dignità della persona non autosufficiente.

​”La nostra attività quotidiana ci porta nelle case dei pazienti, ma crediamo fermamente che il benessere del cittadino passi anche attraverso il supporto alle strutture ospedaliere” – ha dichiarato Giuseppe Natale. “Sostenere l’Ospedale Perrino significa rafforzare l’intero ecosistema della salute locale”.

​Il Direttore Generale della ASL, Maurizio De Nuccio, ha espresso profonda gratitudine per l’iniziativa.

​L’impegno sociale come asset strategico

​Questo intervento non è un episodio isolato, ma si inserisce in una più ampia visione di responsabilità sociale d’impresa che vede la Cooperativa San Bernardo e Cittadinanzattiva impegnate in un dialogo costante per intercettare i bisogni dei soggetti più fragili e trasformarli in azioni tangibili.