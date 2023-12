Era stata presentata come l’iniziativa privata più importante degli eventi natalizi della città di Brindisi. Organizzata in pochissimi giorni, è stata denominata “Il Miracolo di Natale” ed ha avuto un discreto successo di pubblico. Tanto che, dopo la prima giornata, gli amministratori comunali sono corsi ad ammirarla e a farsi immortalare ed intervistare assieme agli organizzatori.

Ma quel presepe vivente ha avuto vita breve ed il “Presepe di Natale” non è arrivato al 25 Dicembre

Stamattina il proprietario ha provveduto allo smontaggio delle attrezzature e delle sagome della Sacra Famiglia e dei personaggi più tradizionali del Presepio.

A spiegare il punto di vista degli amministratori è un comunicato che riportiamo integralmente:

“Alla luce dei recenti accadimenti che hanno riguardato l’iniziativa del “Presepe di Natale” promossa dall’Associazione che rappresento, ritengono necessario, per dovere di trasparenza anche nei confronti della comunità cittadina, che si vede al momento privata di una positiva occasione di aggregazione sociale, offrire alcuni chiarimenti in merito a quanto accaduto.

La parte proprietaria dei suoli che ha allestito il presepe attingendo unicamente a risorse proprie vedendosi peraltro coinvolta in un procedimento penale riguardante le opere di bonifica di quella che era un’area degradata, ha comunicato di essere stata costretta, a sua malgrado e con intuibile delusione, a rimuovere la scenografia in quanto l’amministrazione, nonostante gli impegni verbali, non ha successivamente manifestato in termini concreti e il proprio supporto.

A questo punto la proprietà, nell’intenzione non privare i cittadini di una iniziativa che era nata con i migliori auspici, si è dichiarata disposta a concedere l’utilizzo temporaneo dei terreni interessati al Comune di Brindisi, a condizione che questo si faccia carico dei costi correlati e, soprattutto, con espresso assunzione di ogni conseguente responsabilità.”