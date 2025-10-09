October 9, 2025
Compie 15 anni il giorno prima della finale nazionale di categoria e così regala alla Puglia l’unica medaglia femminile dell’intera spedizione.

Gara caratterizzata dal maltempo e dalle basse temperatura nonostante il periodo, ma Sofia non si lascia distrarre rispondendo conquistando un bellissimo argento nel salto in alto con la misura di 1,64m a soli 2cm dal titolo italiano.

La ragazza originaria di Francavilla Fontana è cresciuta tra le fila della società Imperiali Atletica ed è allenata da Giancosimo Pagliara, specialista nazionale dei salti Fidal.

La stagione appena trascorsa è stata piena di successi per Sofia, partendo dall’aver stabilito il nuovo record regionale indoor di categoria ad Ancona con 1,63m proseguita poi con la vittoria nel più importante trofeo a livello nazionale under 16 “Memorial Pratizzoli” di Cesena dove con 1,68m ha stabilito anche la migliore prestazione stagionale outdoor di categoria, per poi vincere il titolo regionale cadetti e il trofeo “Musacchio” di Isernia a 6 regioni.

Talento poliedrico e studentessa modello, iscritta al secondo anno del Liceo scientifico Ribezzo di Francavilla Fontana , Sofia è un mix di grinta, determinazione e disciplina.

Ogni estate và a trovare i nonni in Svezia, dato che la mamma è originaria proprio del paese scandinavo, fucina di talenti mondiali proprio nei salti e chissà che Sofia possa un giorno anch’essa raggiungere quei livelli e vestire la maglia azzurra.

