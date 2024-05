In occasione della giornata mondiale delle Api il Soroptmist International Club di Brindisi organizza il convegno dal titolo :Giornata delle Api, per un mondo biodiverso

Il 20 maggio p.v. alle 17.30 presso l’Accademia degli Erranti in vis Tarantini n. 35 (ex Convento scuole pie) in Brindisi.

L’incontro intende sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi ambientali, sulla salvaguardia della biodiversità, sulla complessa attività di impollinatori che le api compiono quotidianamente e promuovere, inoltre, l’identificazione della qualità dei prodotti dalle api che vengono proposti sul mercato. Questo progetto nasce in continuità con quanto fatto finora dalle socie del Club di Brindisi dal 2020 ad oggi: la Donazione di un’ arnia e di una famiglia di api ad un apicoltore danneggiato;

La piantumazione ad agrumi di un’Aiuola comunale riqualificata con alberi melliferi nell’ambito del Progetto nazionale “l’Oasi delle Api”;

Il Progetto portato avanti nelle scuole primarie della provincia di Brindisi, con lezioni frontali e laboratori didattici ed infine

Il Progetto “Bosco insieme” un concorso nazionale vinto dai club di Puglia e Basilicata, che ha visto la piantumazione di arbusti e piante mellifere presso il giardino delle arnie dell’Abbazia di Santa Maria a Cerrate (LE).

Ai saluti della Presidente del Club di Brindisi Anna Maria Casaburi seguirà l’introduzione di Francesca Camilli referente del Progetto a cui seguiranno gli interventi dei relatori : Pino Monaco

(APIS PUGLIA) – L’Etologia delle Api,

Rosario Gatto (AEGEA) – Un mondo biodiverso per le api e per l’uomo

Andrea Turrisi ( Apicultore)- L’esperienza di un Apicultore ed infine Rita Tamborrino ( Donne Coldiretti)- Adulterazioni e sofisticazioni.

L’incontro che confluisce sulle azioni significative della RETE C&C+C del Soroptimist International d’Italia, è stato riconosciuto evento formativo da AEGEA