Confesercenti della Provincia di Brindisi esprime la ferma condanna del vile gesto perpetrato la notte scorsa ai danni della “Boutique Amore” di corso Garibaldi, nel centro urbano del capoluogo, per un tentativo di furto con ingenti danni alle vetrine. E al contempo la nostra associazione esprime la piena e totale solidarietà alla titolare dell’attività commerciale.

“Un altro gesto che colpisce in malo modo le attività commerciali di Brindisi – dichiara il presidente provinciale Confesercenti, Michele Piccirillo – che tanto impegno profondono per dare lustro al territorio. Auspichiamo che presto le Forze dell’Ordine arrivino alla cattura dei malviventi autori dell’atto criminoso. Ma chiediamo altresì agli organi competenti di predisporre maggiori controlli sul territorio nelle ore notturne e più impianti di videosorveglianza”.