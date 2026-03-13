Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato di Brindisi ha notificato il provvedimento, emesso dal Questore Montaruli, con il quale è stata disposta la sospensione per 20 giorni della licenza di un esercizio pubblico di Mesagne. Il provvedimento è stato adottato per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

L’atto amministrativo scaturisce dall’operazione DI Polizia Giudiziaria condotta dagli investigatori del Commissariato P.S. di Mesagne lo scorso 19 febbraio. L’indagine ha coinvolto 11 soggetti, ritenuti responsabili a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Dagli accertamenti è emerso che uno degli indagati aveva stabilito proprio presso l’attività commerciale il punto di incontro abituale per lo spaccio di cocaina.

La successiva istruttoria, curata dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, ha evidenziato come il locale fosse diventato un consolidato punto di riferimento per soggetti dediti alla commissione di gravi reati concernenti la cessione di sostanze stupefacenti. L’esercizio era ritenuto un luogo “sicuro” per compiere attività illecite senza alcuna interferenza da parte del titolare.

Il provvedimento mira a interrompere la frequentazione del locale pubblico da parte di persone dedite ad attività illecite, tutelando, così, la sicurezza della comunità locale.