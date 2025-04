Vittoria fondamentale in chiave salvezza per la Junior Fasano, che con il punteggio di 26-27 ha oggi espugnato il Pala Raiffeisen superando di misura lo Sparer Eppan nel match valido per il 10° turno di ritorno della Serie A Gold.

Ad Appiano sulla Strada del Vino l’incontro è stato equilibrato per larghi tratti, con il 2-0 iniziale dei locali subito impattato dai fasanesi, avanti sul 3-4 al 5’. Un mini-break di due reti tra 18’ e 20’ porta per la prima volta sul +2 gli ospiti (18-20), con il vantaggio che sale a tre goal di differenza al 27’ (11-14). Lo stesso divario è congelato sino al termine della prima frazione, con la Junior avanti sul 12-15 grazie ad un’ottima difesa guidata da uno strabiliante Alessandro Leban.

In avvio di ripresa lo Sparer Eppan ricuce fino al -1 (14-15 al 34’), ma i campioni d’Italia con un parziale di 3-0 allungano sul +4 (15-19 al 39’), conservando tale distacco sino al 41’. Da qui in poi inizia la rimonta dei padroni di casa, che con un break di 5-1 raggiungono al 45’ la parità (21-21). Al 47’ il risultato è sul 21-23, ma la marcatura gialloblù del 23-23 al 50’ da il via ad un finale punto a punto, con gli uomini allenati da Marcello Rizzi che mancano il sorpasso in un paio di circostanze, e con Pablo Cantore e compagni che realizzano il goal vittoria a poco più di 30’’ dalla sirena con Davide Pugliese sotto passivo.

Il match si conclude così sul 26-27, ed il ritorno alla vittoria avvicina decisamente la Junior alla matematica permanenza nel massimo campionato. La certezza potrebbe arrivare nel prossimo turno, nel quale i biancazzurri torneranno eccezionalmente nella palestra Zizzi (a causa dell’indisponibilità a causa di una concomitante manifestazione del Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina), ospitando alle ore 18 di sabato, 19 aprile, il Pressano.

“Questa vittoria, ottenuta con il cuore e con la qualità dei nostri giocatori, premia tutto l’impegno negli allenamenti – dichiara coach Domenico Iaia – Nonostante il momento più duro della stagione, con tante assenze importanti e con la stanchezza dei tanti impegni ravvicinati, il risultato di oggi ripaga tutti i sacrifici ed anche il veleno che siamo stati costretti ad ingerire. Faccio i complimenti pertanto ai miei ragazzi, che hanno raggiunto questo traguardo non scontato viste le costanti defezioni nel roster, ed alla società che ci ha protetto dalle critiche e da alcune situazioni spiacevoli. Adesso con maggior tranquillità il club può iniziare a programmare il futuro, e noi come squadra potremo scendere in campo sereni e con la voglia di divertirci, senza la pressione del risultato a tutti i costi”.

Tabellino

Sparer Eppan-Junior Fasano 26-27 (12-15 p.t.)

Sparer Eppan: E. Fumarola, Oberrauch 5, Singer 2, Minguez 3, Lemayr, Soelva, Wiedenhofer 2, J. Fumarola, Eizans, Bernard, Zanutto Felippe 3, Marques Costa 7, Lollo, Glisic-Gligorijevic 4, Wermbter, Rainer. All.: Marcello Rizzi.

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Corcione, Ditano, Rivan Rodriguez 3, Pugliese 8, Leban, Cantore 11, Capello Cardozo 1, Neglia, Mizzoni 3, Beorlegui 1, Rubino. All.: Domenico Iaia.

Arbitri: Carrino-Pellegrino.

Risultati 23^ giornata:

Raimond Sassari-Publiesse Chiaravalle 38-30, Teamnetwork Albatro Siracusa-Macagi Cingoli 33-31, Camerano-Alperia Black Devils Merano 25-29, Conversano-Cassano Magnago 22-21, Pressano-Bozen 27-27, Sparer Eppan-Junior Fasano 26-27, Brixen-Secchia Rubiera 37-32.

Classifica:

Teamnetwork Albatro Siracusa 37, Conversano 36, Cassano Magnago ed Alperia Black Devils Merano 35, Raimond Sassari 33, Brixen e Bozen 26, Junior Fasano 20, Sparer Eppan 17, Macagi Cingoli e Publiesse Chiaravalle 16, Pressano 14, Camerano 6, Secchia Rubiera 5.

Prossimo turno (19/04):

Secchia Rubiera-Macagi Cingoli, Junior Fasano-Pressano (ore 18), Publiesse Chiaravalle-Conversano, Cassano Magnago-Sparer Eppan, Alperia Black Devils Merano-Raimond Sassari, Brixen-Camerano, Bozen-Teamnetwork Albatro Siracusa.

