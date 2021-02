Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana ha candidato al bando “Sport nei parchi” un progetto per la realizzazione di un’area fitness nella Villa Comunale.

La progettualità si pone in continuità con gli interventi svolti e pianificati per il rilancio del più importante parco cittadino che, negli ultimi due anni, è stato oggetto di una serie di lavori che hanno portato alla creazione di un campo da basket, al restyling della pavimentazione e alla valorizzazione del verde. Gli ultimi lavori che stanno interessando l’area sono in fase di ultimazione e presto il parco potrà tornare alla fruizione pubblica.

“Non potevamo perdere una occasione così preziosa per implementare l’offerta di spazi per l’attività fisica – dichiarano l’Assessora allo Sport Maria Angelotti e l’Assessore al Verde Pubblico Antonio Martina – la scelta è ricaduta sulla Villa Comunale che, in caso di approvazione del progetto, si doterà di una ulteriore area di libera fruizione dedicata al benessere. La presenza di spazi all’aperto per l’attività motoria ha un valore strategico in questo periodo di pandemia. La chiusura delle palestre, oltre ad avere delle ricadute catastrofiche per i bilanci delle società sportive, sta avendo pesanti risvolti negativi sulla tenuta fisica della cittadinanza costretta, suo malgrado, a lunghi periodi di sedentarietà. In questo contesto le aree attrezzate all’aperto rappresentano una alternativa utile ai consueti luoghi riservati all’attività motoria.”

L’intervento candidato si svilupperà in prossimità del campo da basket su un’area di 280 mq e sarà costituito da un circuito a corpo libero con otto macchinari professionali. Le attrezzature saranno dotate di un sistema integrato di QR Code che permetterà all’utenza di avere accesso alla visione di video tutorial a cura di noti atleti del panorama sportivo nazionale e internazionale.

La gestione dell’area coinvolgerà direttamente le società sportive che potranno utilizzare con i propri associati le attrezzature in orari prestabiliti, garantendo nella restante parte della giornata l’utilizzo pubblico dell’impianto. Le società, oltre ad occuparsi della manutenzione delle attrezzature, dovranno garantire sessioni di allenamento gratuite nei fine settimana.

“Con questo progetto vogliamo dotare la Villa Comunale di un altro strumento per la promozione della salute e dell’attività fisica – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – si tratta di una opportunità preziosa per far crescere l’attrattività di questo luogo su cui abbiamo investito con la creazione di un campo da basket e con interventi volti al ripristino della pavimentazione e alla manutenzione straordinaria del verde.”

Il progetto dell’Amministrazione Comunale, che sarà realizzato in caso di finanziamento, prevede un investimento di circa 47 mila euro.

Comune di Francavilla Fontana