È stato presentato ufficialmente questa mattina, nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, il progetto “Sportello Virtuale Impresa Donna”, un’iniziativa strategica promossa dalla Provincia di Brindisi e da Impresa Donna Confesercenti Brindisi, finalizzata alla promozione, al sostegno e alla valorizzazione dell’imprenditoria femminile sul territorio provinciale.

Con questa iniziativa, la Provincia di Brindisi si conferma la prima in Puglia ad attivare un progetto strutturato di questo tipo, ponendosi come modello di riferimento e possibile apripista per altri territori della regione, interessati a replicare una buona pratica istituzionale a sostegno delle donne e dello sviluppo economico locale.

Nel corso dell’incontro, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni della Provincia di Brindisi, è stato illustrato il progetto e condiviso il percorso che porterà alla creazione di una rete territoriale strutturata, con il coinvolgimento delle istituzioni competenti, a supporto delle donne che intendono avviare, sviluppare o rafforzare la propria attività imprenditoriale.

Al termine della presentazione si è proceduto alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa provinciale, atto che sancisce formalmente l’avvio dello Sportello e della rete di collaborazione tra Provincia, Comuni e Impresa Donna Confesercenti.

Lo Sportello Virtuale Impresa Donna si propone non solo come punto di orientamento e accompagnamento per l’imprenditoria femminile, ma anche come strumento di diffusione della cultura del rispetto, della dignità e della valorizzazione delle diversità nei luoghi di lavoro, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio.

“Questo progetto rappresenta un passo concreto verso politiche di sostegno inclusive e moderne – ha dichiarato il Presidente facente funzioni della Provincia di Brindisi, Giuseppe Ventrella. Essere la prima Provincia in Puglia ad avviare lo Sportello Virtuale Impresa Donna è motivo di orgoglio e di responsabilità. Crediamo fortemente in un modello di collaborazione istituzionale che metta al centro le competenze femminili e che possa diventare un esempio virtuoso anche per altre realtà provinciali della regione”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Divina Greco, di Impresa Donna Confesercenti Brindisi: “Questo progetto nasce con l’ambizione di creare un sistema stabile e replicabile. Lo Sportello Virtuale Impresa Donna vuole offrire alle donne strumenti concreti, accessibili e qualificati per trasformare le idee in imprese e per sostenere chi già opera nel mondo del lavoro autonomo. Il fatto che Brindisi sia la prima Provincia pugliese ad avviare questa esperienza dimostra quanto il territorio sia pronto a farsi promotore di innovazione, inclusione e crescita”.