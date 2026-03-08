Si conclude questa sera a Brindisi la settimana culturale “Un viaggio verso Sud con Pasolini”, il ciclo di incontri, musica, letture e momenti di riflessione dedicati alla figura e al pensiero di Pier Paolo Pasolini.

L’iniziativa, ospitata dall’1 all’8 marzo negli spazi del Santa Spazio Culturale e della Biblioteca del Vicolo all’interno dell’Ex Convento di Santa Chiara, è promossa da Yeahjasi Brindisi APS – Circolo ARCI con il patrocinio del Comune di Brindisi e del Centro Studi Pier Paolo Pasolini.

Nel corso della settimana il pubblico ha preso parte a un percorso culturale che ha intrecciato diversi linguaggi artistici – poesia, musica, narrazione e riflessione storica – offrendo uno sguardo sull’attualità del pensiero pasoliniano e sul rapporto tra il poeta e il Sud, con particolare attenzione alle culture popolari.

L’evento conclusivo è in programma questa sera, domenica 8 marzo, alle ore 19.30, con il concerto–performance “Canzoni in Forma di Rosa”, ideato e interpretato da Vania Palumbo in collaborazione con l’Ensemble Concentus.

Lo spettacolo nasce da uno degli episodi più significativi dell’ultimo periodo di vita di Pasolini. Durante una visita nel Salento, pochi giorni prima della sua morte, il poeta ascoltò a Calimera, nel cuore della Grecia Salentina, i canti popolari in lingua grika eseguiti da cantori locali. Un’esperienza che lo colpì profondamente per la forza autentica di quelle voci, espressione di una cultura antica e resistente.

Da quell’incontro prende forma “Canzoni in Forma di Rosa”, progetto artistico che intreccia musica, racconto e memoria, restituendo il legame profondo tra Pasolini e il Sud. In scena si alternano canti d’amore, nostalgia e rivalsa sociale insieme a testi rielaborati dall’autrice, in un dialogo continuo tra parola e suono.

Il concerto si sviluppa come un percorso narrativo che attraversa diversi aspetti della figura di Pasolini: il poeta, l’intellettuale, l’antropologo e l’uomo capace di ascoltare e valorizzare le culture marginali. Al centro della scena la voce, tra canto e narrazione, accompagnata da strumenti classici e antichi, in una ricerca sonora che richiama la freschezza della tradizione musicale popolare.

Il progetto ha dato vita anche a due produzioni discografiche, Canzoni in Forma di Rosa e Canzoni in Forma di Rosa Vol. 2, oltre al cortometraggio musicale “E Glossa Ti’ Mana – La Lingua Madre”, vincitore del Bando Puglia Sounds Producers 2023 e ispirato proprio alla visita di Pasolini nel Salento.

Sul palco:

Vania Palumbo – canto, voce narrante, percussioni

Angela Lacalamita – chitarra e liuto

Maurizio Ria – viola da gamba

L’appuntamento è all’Ex Convento di Santa Chiara – Santa Spazio Culturale, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Un finale intenso che riporta simbolicamente il viaggio verso Sud al cuore più profondo della musica, della memoria e delle culture popolari.