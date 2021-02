La STP Brindisi, per consentire il rispetto dell’obbligo di dotarsi di idoneo titolo di viaggio prima della salita a bordo dell’autobus, mette a disposizione della propria clientela numerose possibilità di acquistare il biglietto o l’abbonamento.

In particolare, in alternativa all’acquisto presso la rete di rivendite autorizzate presenti in tutto il territorio servito, è possibile acquistare i titoli di viaggio attraverso la App MyCicero e la piattaforma web Itineris sul sito www.cotrap.it, con la quale si può anche prenotare il viaggio di interesse.

Si rammenta inoltre che, in via del tutto eccezionale, nei limiti delle modalità operative consentite dalle linee guida vigenti nel periodo emergenziale, è possibile acquistare il biglietto dal conducente a tariffa maggiorata.

Tale opportunità, che continua tuttavia a rimanere una eccezione rispetto alle possibilità sopra evidenziate, può creare difficoltà alla regolarità e sicurezza del servizio ed alle condizioni di tutela della salute del personale aziendale e dell’utenza. Per tali ragioni, a partire dal prossimo 1° marzo 2021 verranno attivate le nuove modalità di rilascio dei biglietti a tariffa maggiorata che prevedono la tariffa minima del servizio pari ad € 2,00.

La Direzione aziendale raccomanda in ogni caso di munirsi di biglietto o di abbonamento prima di iniziare il viaggio.