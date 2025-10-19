Così come annunciato nei giorni scorsi dall’Amministrazione Comunale, la Società Trasporti Pubblici di Brindisi ha introdotto delle modifiche di percorso che riguardano le linee extraurbane in transito nel quartiere Casale e destinate al trasporto degli studenti.

Tali modifiche si sono rese necessarie per fronteggiare i problemi di sicurezza per gli utenti (durante le operazioni di salita a bordo dei pullman) determinati dalle ridotte dimensioni dei marciapiedi di via Napoli. Si è deciso, pertanto, d’intesa con gli uffici tecnici del Comune, di differenziare in tre punti le fermate delle direttrici extraurbane, sfruttando lo spazio maggiore presente sui marciapiedi di via Brin e di via Brandi.

Pertanto, a partire da domani – lunedì 20 ottobre – la fermata di via Napoli resta attiva per tutte le linee dirette a Mesagne, San Pancrazio Salentino, Latiano, Oria, Francavilla Fontana e Villa Castelli. La nuova fermata di via Benedetto Brin (nei pressi del distributore di carburanti) sarà utilizzata dai mezzi pubblici diretti a San Pietro Vernotico e Torchiarolo.

Infine, la fermata realizzata in via Nicola Brandi, nei pressi dell’Ostello della Gioventù, sarà utilizzata dai pullman diretti a San Vito dei Normanni, San Michele Salentino, Ceglie Messapica, Carovigno, Ostuni, Cisternino e Fasano.