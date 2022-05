STP Brindisi comunica che d’intesa con Aeroporti di Puglia, a seguito delle numerose richieste pervenute dagli utenti, il servizio di collegamento tra l’Aeroporto del Salento ed il Centro città è stato potenziato mediante l’inserimento nel programma di esercizio di una corsa in partenza alle ore 05:00 dalla Stazione FS e di una corsa in partenza alle ore 00:15 dall’Aeroporto del Salento.

Tutte le informazioni su tariffe, orari e percorsi sono disponibili sul sito web stpbrindisi.it, sui canali social e presso il PuntoSTP sito in via Cappellini a Brindisi.