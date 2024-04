Il Partito Democratico esprime profonda preoccupazione per la grave situazione di insicurezza stradale che si aggrava ogni giorno.

Le strisce pedonali “fantasma” che sembrano essere la concausa di gravi incidenti stradali rappresentano solo la punta dell’iceberg di una gestione negligente e inefficiente da parte dell’amministrazione comunale nella manutenzione della segnaletica stradale.

Ed esse si aggiungano tantissime evidenti lacune come bonifiche di canali eseguite in modo non integrale oppure voragini nell’asfalto che restano aperte per intere settimane.

La situazione è divenuta insostenibile. È inaccettabile che i cittadini debbano pagare il prezzo di una mancanza di attenzione alla sicurezza da parte delle istituzioni cittadine.

Il sinistro che ha coinvolto una anziana donna è solo l’ultimo di una serie di episodi che avrebbero potuto essere evitati con una manutenzione anche di emergenza delle strade e una corretta segnaletica.

Ci chiediamo dove sia l’Assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Quarta, che pare aver speso tutte le sue cartucce comunicative quando era all’opposizione mentre oggi sembra essersi ritirato in un silenzio imbarazzante di fronte alle evidenti criticità.

Ci chiediamo quale sia il contributo effettivo dell’Assessore alla Mobilità, Massimiliano Oggiano, il cui impegno principale appare quello di nascondere la risibilità dei risultati raggiunti nei settori di propria competenza utilizzando le deleghe di altri componenti di giunta per auto glorificarsi, decantando come successo personale la sottoscrizione di una convenzione tra Comune ed Autorità Portuale, che si replica da più di cinque anni, ed esaltando i dati turistici del 2023 come se fossero attribuibili solo e solamente a lui e al suo ego.

È giunto il momento che l’amministrazione comunale smetta di pensare solo alla propaganda e si concentri seriamente sulla sicurezza dei cittadini. È necessario un piano concreto e mirato per migliorare le condizioni delle strade e garantire un ambiente sicuro per tutti i pedoni e gli automobilisti. È fondamentale aumentare l’efficacia del settore segnaletica stradale della BMS sollecitando un’azione concreta e immediata mediante un piano di lavoro urgente.

Il Partito Democratico invita l’amministrazione ad assumere immediatamente provvedimenti per affrontare questa emergenza e assicurare strade più vivibili. I cittadini meritano una città sicura e vivibile, e noi non faremo mancare le proposte costruttive per garantirlo.

PARTITO DEMOCRATICO DI BRINDISI