Il 20 maggio alle ore 10, con replica alle ore 20, debutta in anteprima nazionale al Teatro “Impero” di Brindisi lo spettacolo teatrale “Svegliami, quando settembre finisce!”, un progetto sostenuto da AVIS Provinciale di Brindisi e AVIS Comunale di Brindisi, ideato da un militare della Guardia di Finanza e portato in scena da 14 adolescenti per gli adolescenti, sul tema del rispetto della legalità, delle regole, del coraggio e della memoria.

Attraverso un linguaggio diretto e coinvolgente, lo spettacolo racconta le vicende umane e le sfide quotidiane affrontate da uomini della Guardia di Finanza negli anni più difficili del contrabbando di sigarette, per riflettere insieme sul valore della fiducia e del rispetto degli altri oggi.

La storia, infatti, racconta e commenta un giorno normale, quello dell’ultimo turno di DE FALCO e SOTTILE, prima di uscire in pattuglia e non tornare più a casa, uccisi da un blindato dei contrabbandieri.

Straordinario l’impegno e la passione di questi adolescenti dai 15 ai 20 anni che, provenienti da esperienze diverse, sono stati in grado di combinare musica, ballo e recitazione, in una coinvolgente struttura che ci farà riflettere. Il Presidente di Avis Provinciale Brindisi, Sergio Domenico Zezza, ha sottolineato che “l’iniziativa ha lo scopo di richiamare i giovani all’impegno sociale e alla costruzione di valori nel difficile contesto sociale che viviamo”. Parteciperanno circa 1.000 studenti delle scuole superiori e diversi rappresentanti Istituzionali.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Brindisi e del Comune di Brindisi.

UFFICIO STAMPA AVIS PROVINCIALE DI BRINDISI ODV