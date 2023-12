Si è svolta nella giornata di ieri 21.12.2023 un’esercitazione complessa volta a verificare gli assetti organizzativi ed operativi nel caso in cui si verifichi un attacco di natura terroristica dal quale derivi un incendio/esplosione a bordo di una nave in porto.

L’attività, svolta con il costante coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Brindisi, è stata programmata con la preziosa collaborazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi e grazie all’ospitalità della M/N “IGOUMENITSA” della Società Grimaldi, quotidianamente impegnata sulla tratta Brindisi – Igoumenitsa.

Durante l’esercitazione, oltre alle normali procedure previste per fronteggiare emergenze quali incendi ed attacchi alla security portuale – mediante l’impiego di tutte le forze presenti in porto – è stata testata la capacità della M/V SAR CP 844 di trasportare i Vigili del Fuoco con i loro equipaggiamenti e la loro procedura operativa d’imbarco a bordo della nave per un rapido e pronto intervento.

La stessa si è conclusa con lo spegnimento dell’incendio, la messa in sicurezza dell’unità navale, e con la consegna del terrorista alla Polizia di Stato.