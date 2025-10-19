La Puglia compie un passo epocale e si proietta sulla scena educativa globale. Con un provvedimento senza precedenti, l’Ufficio Scolastico Regionale, in nome del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha concesso alla International School of Brindisi (ISB) la prima e unica autorizzazione come “Scuola Straniera” mai rilasciata nella regione.
Un traguardo che segna una vera svolta per il Sud Italia: nasce a Brindisi un campus internazionale d’avanguardia, frutto della visione e dell’impegno di un team che ha trasformato un sogno in realtà, aprendo il territorio al mondo e al futuro.
Un punto di svolta per il Sud Italia
L’istituto, inaugurato il 1° settembre 2025, è a tutti gli effetti un college americano a Brindisi – l’unica scuola internazionale accreditata a sud di Napoli.
Offre un percorso formativo completo dai 3 ai 18 anni, basato su un curriculum americano con crediti e diplomi riconosciuti a livello mondiale.
“Questo risultato è il frutto di una dedizione che va oltre il dovere, un lavoro che in pochi mesi ha raggiunto l’impossibile,” dichiarano congiuntamente l’Avv. Elena Elia, Legale Rappresentante, e Carmela D’Angelo, COO di ISB.
“Per anni, aziende e famiglie internazionali hanno esitato a trasferirsi qui per mancanza di un’offerta educativa certificata. Oggi quella barriera è crollata: chi sceglie Brindisi, sceglie ISB“.
Un impatto concreto sul territorio
L’autorizzazione ministeriale consente di soddisfare i requisiti richiesti da organizzazioni internazionali, ambasciate e multinazionali per garantire l’istruzione ai figli del personale, rafforzando il ruolo di Brindisi come hub strategico e centro globale.
In quanto impresa sociale, ISB è profondamente radicata nel tessuto locale. Sono già attive collaborazioni con aziende del territorio per l’istituzione di borse di studio destinate a studenti meritevoli, a sostegno dell’inclusione e dell’uguaglianza di opportunità.
ISB at a Glance – Un’esperienza educativa d’avanguardia
Il Campus
600 m² di spazi didattici climatizzati
Campi sportivi di ultima generazione (calcio a 5, basket, pallavolo)
Aree esterne con orti didattici, zone picnic, ping-pong e area giochi attrezzata
Videosorveglianza e sicurezza di livello internazionale
La Didattica
Classi di massimo 15 studenti
Rapporto docenti-alunni di 1 a 5
Policy “zero compiti a casa” per un apprendimento fondato sulla curiosità e la partecipazione
Supporto allo Studente
Direzione affidata a Corey Magyar, psicologo clinico e cognitivo
Approccio “coaching” per la crescita personale e accademica
Team dedicato all’inserimento dei nuovi studenti
Tecnologia e Risorse
Piattaforma digitale Toddle per la gestione integrata di didattica e comunicazioni
Biblioteca, laboratori e aule digitali per IT ed esami
Corpo Docente
Insegnanti madrelingua con accreditamento internazionale
Formazione professionale continua
Servizi per la Comunità ISB
Servizio di catering (non mensa) basato su stagionalità, varietà e prodotti locali, arricchito da sapori dal mondo per riflettere la diversità culturale del campus
Servizio shuttle bus da Brindisi centro e Casale, pensato per offrire alle famiglie una soluzione “no stress” e garantire sicurezza e comfort agli studenti
Un approccio “a 360 gradi” che fa di ISB una vera comunità internazionale, dove educazione, benessere e qualità della vita si intrecciano ogni giorno
Offerta Formativa
Tempo pieno dal lunedì al venerdì (8:30–16:30)
Materiale didattico incluso
Ampio programma doposcuola: Academics, Wellness, Sport, Creativity (inclusi club di scacchi ed economia)
Comunità Globale
Circa 20 nazionalità rappresentate
Inglese come lingua d’insegnamento
Lezioni quotidiane di italiano e corsi opzionali di spagnolo per favorire l’integrazione
No Comments