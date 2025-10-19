La Puglia compie un passo epocale e si proietta sulla scena educativa globale. Con un provvedimento senza precedenti, l’Ufficio Scolastico Regionale, in nome del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha concesso alla International School of Brindisi (ISB) la prima e unica autorizzazione come “Scuola Straniera” mai rilasciata nella regione.

Un traguardo che segna una vera svolta per il Sud Italia: nasce a Brindisi un campus internazionale d’avanguardia, frutto della visione e dell’impegno di un team che ha trasformato un sogno in realtà, aprendo il territorio al mondo e al futuro.

Un punto di svolta per il Sud Italia

L’istituto, inaugurato il 1° settembre 2025, è a tutti gli effetti un college americano a Brindisi – l’unica scuola internazionale accreditata a sud di Napoli.

Offre un percorso formativo completo dai 3 ai 18 anni, basato su un curriculum americano con crediti e diplomi riconosciuti a livello mondiale.

“Questo risultato è il frutto di una dedizione che va oltre il dovere, un lavoro che in pochi mesi ha raggiunto l’impossibile,” dichiarano congiuntamente l’Avv. Elena Elia, Legale Rappresentante, e Carmela D’Angelo, COO di ISB.

“Per anni, aziende e famiglie internazionali hanno esitato a trasferirsi qui per mancanza di un’offerta educativa certificata. Oggi quella barriera è crollata: chi sceglie Brindisi, sceglie ISB“.

Un impatto concreto sul territorio

L’autorizzazione ministeriale consente di soddisfare i requisiti richiesti da organizzazioni internazionali, ambasciate e multinazionali per garantire l’istruzione ai figli del personale, rafforzando il ruolo di Brindisi come hub strategico e centro globale.

In quanto impresa sociale, ISB è profondamente radicata nel tessuto locale. Sono già attive collaborazioni con aziende del territorio per l’istituzione di borse di studio destinate a studenti meritevoli, a sostegno dell’inclusione e dell’uguaglianza di opportunità.

ISB at a Glance – Un’esperienza educativa d’avanguardia

Il Campus

600 m² di spazi didattici climatizzati

Campi sportivi di ultima generazione (calcio a 5, basket, pallavolo)

Aree esterne con orti didattici, zone picnic, ping-pong e area giochi attrezzata

Videosorveglianza e sicurezza di livello internazionale

La Didattica

Classi di massimo 15 studenti

Rapporto docenti-alunni di 1 a 5

Policy “zero compiti a casa” per un apprendimento fondato sulla curiosità e la partecipazione

Supporto allo Studente

Direzione affidata a Corey Magyar, psicologo clinico e cognitivo

Approccio “coaching” per la crescita personale e accademica

Team dedicato all’inserimento dei nuovi studenti

Tecnologia e Risorse

Piattaforma digitale Toddle per la gestione integrata di didattica e comunicazioni

Biblioteca, laboratori e aule digitali per IT ed esami

Corpo Docente

Insegnanti madrelingua con accreditamento internazionale

Formazione professionale continua

Servizi per la Comunità ISB

Servizio di catering (non mensa) basato su stagionalità, varietà e prodotti locali, arricchito da sapori dal mondo per riflettere la diversità culturale del campus

Servizio shuttle bus da Brindisi centro e Casale, pensato per offrire alle famiglie una soluzione “no stress” e garantire sicurezza e comfort agli studenti

Un approccio “a 360 gradi” che fa di ISB una vera comunità internazionale, dove educazione, benessere e qualità della vita si intrecciano ogni giorno

Offerta Formativa

Tempo pieno dal lunedì al venerdì (8:30–16:30)

Materiale didattico incluso

Ampio programma doposcuola: Academics, Wellness, Sport, Creativity (inclusi club di scacchi ed economia)

Comunità Globale

Circa 20 nazionalità rappresentate

Inglese come lingua d’insegnamento

Lezioni quotidiane di italiano e corsi opzionali di spagnolo per favorire l’integrazione