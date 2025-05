Inaugurata a San Michele Salentino la IX Edizione della “Fiera dell’Auto”. Fino al 2 giugno, a Borgo Ajeni, zona Pip, sarà dunque possibile visitare la più grande esposizione d’auto d’occasione del Centro- Sud Italia. Hanno partecipato al taglio del nastro, oltre a referenti di GestAuto Group, imprenditori titolari di autosaloni che organizzano la fiera, e alla Pro Loco, anche i rappresentanti istituzionali e delle forze dell’ordine. Nel corso della cerimonia è stata sottolineata l’importanza di eventi di questo tipo per la crescita economica e turistica del territorio. Da sempre, infatti, l’evento prevede una serie di iniziative collaterali, tra spettacolo, musica e intrattenimento, che possano attirare un pubblico variegato. Sarà possibile visitare la Fiera dell’Auto tutti i giorni, festivi compresi, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20.30. Special guest di questa edizione sarà Claudio Ciraci, tra i principali protagonisti di Masterchef 2025, originario di San Michele Salentino. Non mancheranno musica e dj set, sempre a cura di Ciccio Riccio. Tra le novità della nona edizione, l’iniziativa “Motori, Sapori e Tradizioni” che abbina alla passione per le quattro ruote al piacere per il buon cibo. Al centro dell’attenzione, i prodotti tipici, le eccellenze, come il fico mandorlato e lu gnummariedd, quest’ultimo prodotto dall’Associazione Macellai di San Michele Salentino, presieduta da Dario Apruzzi. Il tutto fa parte di un progetto turistico integrato – con ingresso libero in fiera, degustazioni, soggiorno in trulli e ville, servizio navetta- che vuole promuovere la destinazione nei suoi aspetti salienti: patria dell’auto d’occasione, del buon cibo e culla di tradizioni locali che meritano di sopravvivere al passare del tempo.

Programma eventi:

23 maggio- grande inaugurazione

24 maggio- colazione& spritz music

25 maggio- colazione& Ciccio Riccio live con Enzo Straniero

27 maggio- spritz night!

29 maggio- mortadella party

30 maggio- spritz night e Michael White live

31 maggio- colazione& Ciccio Riccio live con Enzo Straniero

1giugno- colazione e cooking live event con Claudio Ciraci di Masterchef

2 giugno- chiusura fiera/last chance