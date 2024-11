Uno dei drammi della città di Brindisi è senza dubbio rappresentato da una tassa sui rifiuti particolarmente alta che va ad incidere pesantemente sul bilancio familiare. Un problema decisamente grave che richiede il massimo impegno da parte di tutti.

E’ questo il motivo per cui il gruppo di Forza Italia intende proporre un sistema efficace di lotta all’evasione, nella convinzione che se la Tari la pagassero tutti le tariffe sarebbero inevitabilmente più contenute.

Dopo aver contattato il dirigente comunale alle Finanze, pertanto, ci accingiamo a presentare una proposta affinché il pagamento della Tari avvenga (così come già accade per il canone della Rai) attraverso le fatture bimestrali di tutti i gestori della rete elettrica. In questo modo, si ridurrebbe praticamente a zero il tasso di evasione e quindi si potrebbero rimodulare gli importi a carico di ciascuna famiglia.

E’ evidente che dovranno essere compiute ulteriori verifiche sulla effettiva fattibilità di questa soluzione prospettata dal nostro gruppo, ma se dovessero giungere le auspicate risposte positive per una città come Brindisi (alle prese con un tasso di evasione della Tari particolarmente significativo) i benefici sarebbero immediatamente visibili.

Nicola Di Donna – capogruppo Forza Italia Brindisi