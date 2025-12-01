Ancora una volta il consigliere comunale Roberto Quarta ha voluto dar vita ad una polemica con assessori e con il capogruppo di Forza Italia che non può che risultare strumentale. Attribuisce alla gestione dei settori Bilancio e Ambiente la responsabilità del costo della Tari nella città di Brindisi.

Certo, probabilmente si poteva accelerare il lavoro riguardante una possibile rimodulazione delle tariffe, ma Quarta sa bene che si tratta di modifiche che avrebbero determinato un risparmio di pochi spiccioli per le tasche di qualche cittadino.

Il vero problema legato al costo della Tari riguarda la mancanza di impianti per il completamento del ciclo dei rifiuti e la responsabilità sta solo in capo alla Regione Puglia.

A questo punto, visto il rapporto di amicizia e condivisione politica che Quarta ha acquisito di recente con il Presidente Antonio Decaro non avrà problemi a ricevere garanzie circa l’immediata soluzione del problema con lo sblocco dei progetti e delle conseguenti gare d’appalto.

La Tari – Quarta lo sa bene – si riduce con fatti concreti e non con gli annunci a cui purtroppo lo stesso consigliere ci ha abituati ormai da tempo.

Il gruppo consiliare di Forza Italia – Brindisi