Il cartellone artistico di Katharà propone un nuovo e interessante appuntamento per tutti gli spettatori del Teatro Sociale di Fasano. Mercoledì 10 gennaio alle 20:30 verrà portato in scena “Tartufo”, spettacolo tratto dall’omonima opera di Molière, rielaborata drammaturgicamente da Michele Sinisi, attore, regista teatrale e drammaturgo, Premio della Critica nel 2016 assegnato da ANCT e più volte segnalato ai Premi Ubu.

In questa versione del potente ritratto di satira della borghesia secentesca, Tartufo diventa uno specchio deformante delle nostre contraddizioni: famiglia, potere, morale, inganno. Un Tartufo che non rassicura, che divide, che affascina. Potrebbe essere chiunque. Un’opera che sfida i valori della società e mette in luce l’ipocrisia con un umorismo pungente. Molière, maestro della satira, regala agli spettatori una storia dove niente è come sembra.

L’evento rientra nella programmazione artistico-culturale di Katharà per la stagione teatrale 2024/2025, nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano e Puglia Culture.

La sinossi.

Chi è Tartufo? Un truffatore o un eroe? Un attore o un politico? Un prete o un guaritore? Un sant’uomo, come vuole il padrone di casa, o un impostore, come vuole il resto della famiglia che lo ospita? Un mistificatore o un uomo consapevole delle mistificazioni altrui? Il suo ingresso, all’inizio del terzo atto, fa l’effetto di un’apparizione insolita capace di zittire l’intera casa, arrestare il ritmo della commedia. Lo spazio del palcoscenico sembra ingrandirsi per contenere, insieme alla nostra curiosità, le poche, lente, sillabe dell’ospite che non abbiamo mai visto ma che è stato preceduto dalle tante parole dette su di lui. Chi è Tartufo? Forse l’essenza stessa, ultima e malata, del male. Personaggio nato come satira della borghesia secentesca francese, Tartufo è diventato un simbolo, il truffatore per antonomasia capace di attraversare ogni epoca, rimanendo sempre incredibilmente attuale.

Scheda spettacolo

TARTUFO – Dall’omonima commedia di Molière, rielaborazione drammaturgica e regia di Michele Sinisi | Con Stefano Braschi, Sara Drago, Donato Paternoster, Bianca Ponzio, Bruno Ricci, Giulia Rossoni, Lorenzo Terenzi, Adele Tirante, Angelo Tronca | Scenografia Federico Biancalani / assistente alle scene Cecilia Chiaretto | Disegno luci Michele Sinisi, Federico Biancalani | Costumi Cloe Tommasin / costume del Re Sole Daniela De Blasio

Porta: 20.00 | Sipario: 20.30

Biglietto €10 | Ridotto €5 | Studenti €3 – Prenotazioni biglietti: 334 1144911

Il programma completo del cartellone artistico di Katharà, con date, titoli e informazioni su costo biglietti, è disponibile su https://www.teatrosocialefasano.it/cartellone_katara.

