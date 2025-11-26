Un cartellone che intreccia grandi interpreti della scena nazionale, compagnie emergenti, riletture dei classici, comicità d’autore e incursioni musicali. Ė la stagione teatrale 2025- 2026 del Comune di San Vito dei Normanni organizzata in collaborazione con Puglia Culture: un percorso che con otto spettacoli (inizio sempre ore 21) in altrettante serate da gennaio ad aprile attraversa emozioni, linguaggi e generi diversi, restituendo al pubblico una programmazione ricca, identitaria e di qualità.

Inoltre San Vito dei Normanni sarà, anche quest’anno, uno dei comuni coinvolti da Puglia Culture nel progetto ResiDance XL, azione del Network Anticorpi XL, rete italiana per la promozione e sostegno alla giovane danza d’autore. Al termine della residenza creativa al Tex l’artista o gli artisti selezionati per la tappa di San Vito condivideranno gli esiti del loro percorso con il pubblico con una restituzione finale del lavoro realizzato. A dicembre la stagione si arricchisce anche con lo spettacolo Stella di Natale di Radicanto / Tonon inserito nella rassegna “La Scena dei Ragazzi” con due recite (ore 10 e ore 11.30).

Ma torniamo alla prosa. A dare il via alla stagione il 15 gennaio un classico del teatro contemporaneo, intenso e carico di ironia Gin Game di Donald L. Coburn con Giuseppe Pambieri e Pamela Villoresi per la regia di Gianpiero Francese: un’opera di sorprendente vivacità, sorretta da due interpreti straordinari. Si prosegue il 29 gennaio con Massimo Dapporto e Fabio Troiano che, con la regia di Gioele Dix, porteranno in scena Pirandello Pulp, di Edoardo Erba: una prova teatrale che diventa teatro nel teatro. L’8 febbraio andrà in scena FOLIES. Dove vai tutta nuda? e A me gli occhi!. Due atti unici di Georges Feydeau si intrecciano in un percorso teatrale che alterna comicità e inquietudine.

Uno spettacolo visionario, dal ritmo serrato, che riflette sull’immagine, le maschere sociali e il fragile confine tra apparenza e verità. In scena la Compagnia Te.ti – Teatro dei Titani con Antonio Carella, Altea Chionna, Alessandro Epifani, Francesco Lamacchia, Mario Lasorella, Giuseppe Nacci. Il 27 febbraio Le serve, il capolavoro di Jean Genet torna in scena in un allestimento potente e rigoroso con Eva Robin’s, Beatrice Vecchione e Matilde Vigna per la regia e adattamento di Veronica Cruciani.

Giro di boa per la stagione che il 7 marzo prosegue con Alla moda del varietà con Antonella Carone, Tony Marzolla, Loris Leoci con la supervisione artistica di Marinella Anaclerio. Tra sketch, musica dal vivo, personaggi iconici e irresistibili momenti comici, lo spettacolo rende omaggio all’amore in tutte le sue sfumature. Un carosello vivace e elegante che racconta un secolo di risate e canzoni. Si prosegue il 26 marzo con Due in una mutanda di Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, una commedia tenera, surreale e profondamente umana, che racconta la complessità dei legami e il bisogno universale di essere visti e amati. La stagione si conclude ad aprile con gli ultimi due appuntamenti in programma. Il 9 aprile sul palco del Teatro Tex – Teatro dell’Ex Fadda salirà Gabriele Cirilli con il suo Cirilli & Family, supervisione artistica di Carlo Conti. Uno show divertente e familiare che racconta vizi e virtù delle famiglie di ieri e di oggi.

Infine, il 18 aprile Vincenzo De Lucia porta sul palco le sue celebri trasformazioni, accompagnandole con giochi, interazioni e medley musicali. Squilla il telefono è uno spettacolo brillante, che regala leggerezza e buonumore attraverso un ritmo travolgente e il suo talento camaleontico.

Ufficio Stampa Puglia Culture