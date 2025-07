Si alza il sipario sull’ottava edizione di Teatro Madre Festival 2025 con una serata di grande comicità e stupore per tutta la famiglia: venerdì 25 luglio, nella suggestiva cornice del Parco Archeologico e Naturale di Santa Maria di Agnano ad Ostuni, va in scena “Clown Spaventati Panettieri”, uno spettacolo di nuovo circo firmato dal celebre Collettivo Clown.

Due improbabili panettieri, sognatori e pasticcioni, si ritrovano catapultati in un mondo di acrobazie surreali, gag irresistibili e giocoleria tra utensili da forno e nuvole di farina. Con uno stile che unisce comicità fisica, poesia visiva e ritmo circense, i due protagonisti trasformano il semplice gesto del fare il pane in un’esilarante danza tra il reale e l’assurdo. Pensato per un pubblico tout public (consigliato dai 4 anni in su), lo spettacolo prende vita alle ore 21.00, regalando risate e stupore sotto le stelle del parco.

Il programma di Teatro Madre Festival prende il via sin dal pomeriggio, al fine di offrire un’esperienza tout court, in grado di coinvolgere grandi e piccoli, facendo vivere il Parco tra passeggiate, buon cibo (quello di Raparossa Cucina Naturale) e spettacoli dal vivo di grande qualità. Ed è così i bambini (dai 4 anni) potranno partecipare al laboratorio creativo Panini Colorati, a cura di Raparossa: le mani dei più piccoli, come in una danza tra lieviti vivi e gesti antichi giocheranno (imparando) a fare il pane. Il cibo più antico del mondo, il più semplice del mondo, eppure il più prezioso. E dal forno di Raparossa i panini usciranno colorati, caldi e fragranti come i versi di un canto alla vita. Gli adulti, nel frattempo, della visita guidata al Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano, a cura InfoPoint Ostuni (gratuita per chi acquista il biglietto dello spettacolo serale).

Un’inagurazione che unisce in un’unica giornata natura, cultura e intrattenimento di qualità, in uno dei luoghi più affascinanti della Puglia.

Prossimo appuntamento in programma a Teatro Madre Festival, domenica 27 luglio, con Circo El Grito, una delle più incredibili compagnie di Circo Contemporaneo che arriverà ad Ostuni con lo spettacolo Un Amour En Couleur, una ricognizione giocosa sui colori dell’animo umano in un’epoca fredda e commerciale, un viaggio verticale che rappresenta il ritorno alla purezza dell’infanzia. In questo progetto si sperimenta un linguaggio flessibile, comico, che accende lo stupore e mette in scena il circo con i virtuosismi dell’acrobata aerea Fabiana Ruiz Diaz, con le clownerie provocanti di Jorge Albuerne e la destrezza del giocoliere Felipe Flores.

Teatro Madre, con la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta, è ideato e realizzato da Armamaxa/PagineBiancheTeatro, insieme al Museo Civico di Ostuni, promotore del festival, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Ostuni.

Botteghino e info utili

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Il concerto all’alba avrà inizio alle ore 4.45

Tutti gli eventi si svolgeranno nello spazio aperto dell’Anfiteatro del Parco Archeologico e Naturale di Santa Maria di Agnano di Ostuni.

La prenotazione è obbligatoria al +39 389 265 6069. In alternativa sarà possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it

Biglietti

Posto unico non numerato.

Teatro tout public: biglietto unico 8 euro

Laboratori e attività del pomeriggio al parco: euro 7

Visita alla grotta (ore 18:00): gratuita con l’acquisto del biglietto per lo spettacolo

Comunicato Stampa